“La differenza tra noi e loro”: anche Demi Arena risponde a Falcomatà e posta un VIDEO degli anni del Modello Reggio

Nuovo intervento nel dibattito politico cittadino alimentato dall’assurdo post di Falcomatà di ieri. Questa volta a intervenire è l’ex Sindaco di Reggio Calabria Demi Arena, chiamato in causa – seppur non citato – per via del racconto di quegli anni. Arena che attraverso un post su Facebook commenta alcune recenti dichiarazioni del vertice dell’attuale amministrazione. Al centro della riflessione, il tema della contrapposizione politica tra “noi” e “loro”, rilanciato e ripreso dall’ex primo cittadino con toni critici ma anche rivendicativi rispetto alla propria esperienza amministrativa.

“In dodici dolorosi e tetri anni di vita cittadina, ho condiviso soltanto due pensieri espressi dal vertice dell’amministrazione. Dopo il “ …. siamo geneticamente diversi” rivolto al cdx in Consiglio Comunale, ieri ho letto la seconda perla di saggezza: “Come in ogni cosa nella vita, anche in politica c’è un “noi” e c’è un “loro” e questa differenza è importante rimarcarla”. È proprio vero, ci sono cose che devono essere rimarcate, perchè NOI siamo geneticamente diversi, perchè con NOI Reggio era un’altra cosa, perchè con NOI era il tempo in cui i reggini, per la seconda volta nella loro storia moderna, sono stati uniti e si sono sentiti Comunità; erano i tempi in cui si pensava che la “nostra terra” fosse “il nostro futuro” e che con “la passione, l’orgoglio e l’amore” si potesse realizzare la “nostra Reggio” . Perchè per NOI parlano i fatti e i “fatti sono ostinati…”.

Questo intervento di Arena è stato accompagnato da un video, che di seguito postiamo, riguardante i risultati ottenuti allora dalla sua amministrazione.