La Dc di Rotondi mette radici a Reggio Calabria: “piena sinergia con Cannizzaro”

Un passaggio simbolico e concreto al tempo stesso, che segna l’inizio di una fase nuova, fatta di entusiasmo, partecipazione e responsabilità. Attorno ai nuovi vertici si è già raccolta una comunità viva, determinata e pronta a rimettere al centro i valori dello scudo crociato.

A conclusione della presentazione, Gianfranco Rotondi, insieme a Giuseppe Pinto e Walter Melcore, scortati da una folla calorosa di simpatizzanti, hanno raggiunto la segreteria politica del candidato Sindaco del centrodestra di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. In un clima di piena sintonia e condivisione, è stato sancito ufficialmente il sostegno della Democrazia Cristiana alla sua candidatura, con l’annuncio della presenza di propri candidati a supporto di una proposta amministrativa forte, coesa e vincente.

Reggio Calabria torna così al centro di un progetto politico che guarda lontano, che unisce tradizione e innovazione, esperienza e nuove energie. “È il tempo della rinascita e della responsabilità con la Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi per una Reggio protagonista”, rimarca la nota che dà l’annuncio della’appoggio a Cannizzaro.

“Lavoriamo per offrire a Reggio Calabria una proposta politica seria”

“Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e grande determinazione. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire una classe dirigente competente, credibile e radicata nel territorio. La straordinaria partecipazione di oggi dimostra che c’è una comunità pronta a rimettersi in cammino sotto il segno dello scudo crociato. Lavoreremo con metodo, presenza costante e spirito di servizio per offrire a Reggio Calabria una proposta politica seria e all’altezza delle sfide”, afferma Giuseppe Pinto, Commissario Provinciale DC.

“Si respira entusiasmo”

“Quella di oggi è una ripartenza vera, fatta di valori, persone e visione. Metteremo al centro ascolto, organizzazione e coinvolgimento, creando una rete solida capace di aggregare le migliori energie del territorio. Vogliamo una Democrazia Cristiana protagonista, inclusiva e concreta, capace di dare risposte e costruire futuro. L’entusiasmo che si respira è il segnale più forte che siamo sulla strada giusta”, evidenzia Walter Melcore, Presidente Provinciale DC.

“Giornata storica”

“Oggi la Calabria vive una giornata storica: la Democrazia Cristiana torna protagonista con una classe dirigente rinnovata e motivata. Ho affidato a Pinto e Melcore, uomini di esperienza e con alti valori democristiani, il compito di guidare questa nuova fase con serietà e visione, certo che sapranno interpretare al meglio le aspettative del territorio. La sinergia con il candidato Sindaco Francesco Cannizzaro nasce da una condivisione autentica di valori e obiettivi: insieme possiamo costruire una proposta forte, credibile e vincente per Reggio Calabria. Questo è solo l’inizio di un percorso che riporta al centro la buona politica e il servizio alla comunità”, sottolinea l’On. Gianfranco Rotondi, Presidente Nazionale DC.