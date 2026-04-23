La Città Metropolitana accoglie 15 buyer internazionali: al via il “Fam Trip” per promuovere il territorio

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ed il consigliere delegato al Turismo, Giovanni Latella, insieme alla dirigente del settore Sviluppo Economico-Cultura, Alessandra Sarlo, ed al funzionario Chiara Parisi, hanno accolto, presso la sala “Monsignor Ferro” di Palazzo Alvaro, i 15 buyer turistici internazionali del progetto “Fam Trip, le meraviglie di un territorio multi-millenario”. La delegazione, formata da rappresentanti di realtà operanti nel settore del turismo e della promozione, fino al prossimo 25 aprile avrà modo di visitare le principali attrazioni culturali e turistiche della Città Metropolitana, compresa la partecipazione a due “workshop b2b” con aziende del comparto turistico del territorio.

Nel dare il benvenuto agli importanti ospiti, Versace e Latella hanno sottolineato come “l’occasione significhi aprire le porte di una terra che ha una storia antica, stratificata, ma soprattutto viva“. “Un territorio – hanno detto – che non è, al tempo stesso, destinazione turistica ed esperienza autentica fatta di cultura, paesaggi, tradizioni e comunità“.

“Nei prossimi giorni – hanno sottolineato rivolgendosi ai buyer – avrete l’opportunità di conoscere luoghi straordinari come Scilla, Stilo, Locri e Roccella Ionica, insieme alla nostra Reggio Calabria, con i suoi attrattori culturali di eccellenza. Ogni tappa racconta un pezzo della nostra identità, del nostro patrimonio e delle nostre potenzialità“.

“Questo progetto – hanno affermato, ancora, il sindaco facente funzioni ed il consigliere delegato – rappresenta anche un’occasione concreta di crescita per il nostro tessuto economico locale, grazie ai momenti di confronto diretto tra operatori che favoriscono nuove relazioni e opportunità di sviluppo per le imprese del comparto turistico“.

“La nostra sfida – hanno proseguito – è quella di trasformare la bellezza in valore duraturo, creando connessioni stabili e promuovendo un modello di turismo sostenibile e di qualità. E, in questo senso, il vostro ruolo è fondamentale perché siete ambasciatori di esperienze, ponti tra culture, interpreti di nuove rotte turistiche“.

“L’augurio – hanno concluso Versace e Latella – è che possiate vivere appieno questa esperienza, lasciandovi sorprendere dalla bellezza della nostra terra, portando con voi immagini e, soprattutto, emozioni autentiche“.