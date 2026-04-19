La città di Siderno incontra Padre Christian Carlassare, Vescovo di Bentiu (Sud Sudan)

“Io sopravvissuto, amo stare qui con gli ultimi del mondo”. Si presenta così Padre Christian Carlassare, 49 anni, che quando venne nominato da Papa Francesco era il più giovane vescovo del mondo. Sulle orme di un pro-zio missionario in America Latina, scelse, già prima della sua ordinazione presbiteriale, di fare il missionario in Sud Sudan, Paese africano tormentato da mezzo secolo di guerra d’indipendenza dal Sudan. Una scelta netta, la sua. Di fede e di cuore. Di chi lascia la tranquilla provincia veneta per stare accanto a chi soffre, portando il messaggio cristiano della solidarietà. E nemmeno un grave attentato terroristico subìto nel 2021, quando due sicari tentarono di ucciderlo a colpi di kalashnikov, gli fece cambiare idea.

Padre Christian porterà la propria testimonianza a Siderno martedì 21 aprile alle ore 17 nella sala del consiglio comunale. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, infatti, ha subito accolto la proposta di Padre Francesco Carlino, parroco di Santa Maria dell’Arco con decenni di esperienza da missionario in Africa e Oceania, di tenere un incontro pubblico col vescovo del Sud Sudan, ospite della parrocchia. Dopo i saluti del Sindaco Mariateresa Fragomeni, interverranno il vicario generale della Diocesi di Locri-Gerace don Piero Romeo, Padre Francesco Carlino e Monsignor Christian Carlassare.