La Cipolla Rossa di Tropea IGP protagonista a Macfrut 2026 e special guest a Think Fresh

Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP protagonista con Calabria Straordinaria a Macfrut 2026 e special guest all’evento Think Fresh a Cesenatico. Il Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP annuncia la propria partecipazione a Macfrut 2026, la fiera internazionale dell’ortofrutta che si terrà presso il quartiere fieristico di Rimini dal 21 al 23 aprile nello stand della Regione Calabria. La presenza del Consorzio rappresenta un’importante occasione per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell’eccellenza agroalimentare calabrese, apprezzato in Italia e all’estero per le sue caratteristiche uniche di dolcezza, croccantezza e alta digeribilità. Durante i tre giorni di fiera, lo stand del Consorzio sarà punto di riferimento per operatori del settore, buyer e appassionati, offrendo momenti di degustazione, approfondimento e confronto sulle prospettive del comparto.

La partecipazione a Macfrut si inserisce in una strategia più ampia di promozione e internazionalizzazione della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento sui mercati e consolidare il legame tra territorio, qualità e sostenibilità. In questo contesto, il Consorzio sarà inoltre protagonista di un appuntamento esclusivo: nella serata di Lunedì 20 aprile al Grand Hotel di Cesenatico per l’undicesima edizione dell’evento firmato IFN e Agroter “CONSUMI: SI RIPARTE? GET IN THE GAME”.

In occasione dell’evento “Think Fresh”, il consorzio, sarà special guest di una serata dedicata all’innovazione, alla cultura del prodotto fresco e alle nuove tendenze del settore ortofrutticolo. Un momento di grande visibilità e networking che vedrà la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP al centro di un racconto che unisce tradizione, identità territoriale e visione futura.

“La partecipazione a Macfrut e l’invito come special guest a Think Fresh rappresentano un riconoscimento importante per il lavoro svolto dal Consorzio e da tutta la filiera”, dichiara il presidente del Consorzio Giuseppe Laria . “È un’occasione per raccontare la nostra storia, i valori che ci contraddistinguono e la qualità di un prodotto che è ambasciatore della Calabria nel mondo”.

Il Consorzio invita operatori, stampa e visitatori a partecipare agli appuntamenti in programma, per scoprire da vicino una delle eccellenze più rappresentative del Made in Italy agroalimentare.