Kairos Nuoto Lamezia, Gianluca Pittelli brilla agli Assoluti 2026 e conquista l’accesso al prestigioso Trofeo Settecolli

Ha gareggiato con i grandi del nuoto italiano regalando emozioni uniche: il bravissimo Gianluca Pittelli ha saputo farsi valere e lasciare il segno nella seconda giornata dei Campionati Assoluti di Nuoto, che si stanno disputando in questi giorni a Riccione. Impegnato nei 100 rana, l’atleta della Kairos Nuoto Lamezia è riuscito a fermare il crono a 1.02.50, conseguendo il quarto posto in finale Juniores e facendo suo il record regionale Juniores, Cadetti e Seniores.

È tutto? Certo che no! Perché questa straordinaria prova vale anche il pass per il prestigiosissimo Trofeo Settecolli: il palcoscenico dei grandi, quello che Gianluca si è guadagnato a suon di bracciate. Un orgoglio sempre più grande per la società alla guida della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, ormai una vera e propria realtà del panorama natatorio nazionale.