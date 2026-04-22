Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria, nella seduta del 21 aprile 2026, ha istituito il Comitato Scientifico del Cybercrime Film Festival – Premio Lucia Abiuso, quale passaggio strutturale volto a rafforzare il ruolo dell’iniziativa nell’ambito delle politiche di media education. La decisione si colloca all’esito di un articolato ciclo di interlocuzioni con il mondo della scuola, delle università e delle accademie su scala nazionale, che ha evidenziato in modo convergente la necessità di consolidare modelli educativi innovativi, capaci di affrontare in maniera sistemica il fenomeno del cybercrime e, più in generale, le sfide della cittadinanza digitale.

In tale prospettiva, il Cybercrime Film Festival si configura come uno strumento avanzato di media education, in linea con gli indirizzi dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, orientato non solo alla sensibilizzazione, ma alla costruzione di competenze critiche nei giovani attraverso linguaggi narrativi contemporanei, quali il cinema e la produzione audiovisiva.

L’istituzione del Comitato Scientifico – composto da nove esperti individuati dal Co.Re.Com. Calabria – risponde all’esigenza di qualificare ulteriormente l’impianto culturale e metodologico dell’iniziativa, assicurando un presidio stabile di approfondimento sui temi della media education, della prevenzione dei rischi digitali e della promozione di un uso consapevole dei media.

Il Comitato opererà senza oneri per l’amministrazione e avrà il compito di supportare lo sviluppo strategico del Festival, contribuendo alla definizione di contenuti, format educativi e percorsi formativi coerenti con le più recenti linee guida in materia di alfabetizzazione mediatica.

Con tale intervento, il Co.Re.Com. Calabria rafforza il proprio ruolo di presidio istituzionale nella promozione della media education, configurando il Cybercrime Film Festival – Premio Lucia Abiuso come una piattaforma nazionale capace di integrare educazione, cultura e prevenzione, in una logica di sistema che coinvolge attivamente scuole, università e territori.

Il Presidente Avv. Fulvio Scarpino, il Segretario Pasquale Petrolo e il Vicepresidente Mario Mazza consolidano così un percorso strutturato e progressivo che, per ampiezza, continuità e impatto sul sistema educativo, si configura tra le esperienze più rilevanti a livello nazionale nel campo della media education. Ulteriori sviluppi dell’iniziativa saranno resi noti nelle prossime settimane, nell’ambito di un percorso di progressivo ampliamento e consolidamento delle attività.