Incontro tra UNARMA e Regione Calabria: focus sugli investimenti nelle caserme

Ieri, una delegazione della Segreteria Regionale UNARMA, composta dal Segretario Generale Regionale Fabio Riccio e dai Consiglieri e Segretari Regionali Antonio Cardamone e Giuseppe Mazza, è stata ricevuta dal Vicepresidente della Regione Calabria, On. Filippo Mancuso. Nel corso dell’incontro si è sviluppato un confronto concreto e costruttivo, improntato alla volontà condivisa di investire con maggiore determinazione sulle caserme, rendendole sempre più moderne, funzionali e rispondenti alle reali esigenze operative del personale.

Particolarmente apprezzata è stata la piena disponibilità manifestata dall’On. Mancuso, che ha dimostrato attenzione, sensibilità istituzionale e una concreta apertura al dialogo. Riccio dichiara: “Abbiamo trovato un interlocutore attento e concreto, con il quale si è condivisa la necessità di dare un impulso deciso agli investimenti sulle caserme, affinché siano sempre più moderne e adeguate al servizio che quotidianamente i Carabinieri garantiscono alla collettività“.

Riccio continua: “L’apertura dimostrata dall’On. Mancuso rappresenta un segnale importante. Sapere di avere una porta sempre aperta significa poter contare su una presenza istituzionale reale, pronta ad ascoltare e ad accompagnare le esigenze dell’Arma con serietà e rispetto”. Riccio conclude: “Quando le istituzioni dimostrano questa vicinanza concreta, si rafforza il senso di appartenenza e il rispetto dovuto all’Arma dei Carabinieri. Siamo soddisfatti di questo incontro, perché è da interlocuzioni serie come questa che possono nascere percorsi solidi e risultati tangibili a beneficio del personale e dell’intera comunità”.