Inclusione e formazione a Reggio Calabria, in arrivo il corso per operatore della disabilità

Reggio Calabria si prepara ad accogliere il Corso di Formazione per Operatore della Disabilità, un percorso pensato per formare figure capaci di supportare bambini e famiglie in contesti educativi, ludico-ricreativi e sportivi. L’iniziativa si inserisce anche nel progetto Neuroarti di ASI Calabria, rafforzando un impegno concreto sui temi dell’inclusione, della partecipazione e della crescita sociale sul territorio. Il corso nasce per rispondere a un bisogno sempre più evidente: creare professionalità preparate ad accompagnare i più piccoli in esperienze realmente inclusive, dai centri estivi alle attività sportive e associative.

Un’opportunità che unisce sensibilità, formazione e prospettive concrete di impegno all’interno della comunità. Come riportato nella locandina, il progetto è finanziato con risorse POC 2014/2020 – Azione 6.8.3

Il riferimento istituzionale collegato al progetto Neuroarti richiama inoltre il Decreto Dirigenziale n. 20046 del 21/12/2025 – Linea 2. L’obiettivo è chiaro: costruire percorsi in cui sport, gioco e socialità diventino spazi autentici di accoglienza e partecipazione per tutti. Per informazioni è possibile consultare i contatti indicati nella locandina ufficiale.