Incidente a Reggio Calabria: auto investe portone e rompe le tubature del gas, intervento dei vigili del fuoco | FOTO E VIDEO

Un grave incidente si è verificato oggi verso le 13:30 in via Petrara a Reggio Calabria, quando una signora ha perso il controllo della sua auto, salendo sul marciapiede e investendo il portone di un palazzo. L’incidente ha avuto conseguenze ben più gravi di quanto inizialmente previsto, in quanto il veicolo ha danneggiato le tubature del gas presenti nell’area, causando una fuga di gas che ha immediatamente allertato le autorità e messo in allarme l’intero quartiere. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, che procedeva su via Petrara, è salita sul marciapiede, investendo il portone di un edificio e danneggiando le tubature del gas situate nelle vicinanze. La collisione ha causato una violenta rottura delle condutture, provocando una fuoriuscita di gas che ha messo immediatamente a rischio la sicurezza degli abitanti della zona.

Il caos è stato immediato. Residenti e passanti hanno udito il rumore dell’incidente e visto il fumo provenire dalle tubature, creando una scena di panico. L’area è stata rapidamente invasa dalla fuga di gas.

Intervento dei vigili del fuoco e messa in sicurezza dell’area

Non appena ricevuta la segnalazione, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che hanno immediatamente messo in atto le operazioni di messa in sicurezza. I pompieri, insieme alle forze dell’ordine, hanno provveduto a delimitare l’area per evitare il pericolo di esplosioni e garantire l’incolumità dei cittadini. Nel frattempo, i tecnici specializzati hanno lavorato per ripristinare le tubature del gas e fermare la fuoriuscita.

L’intervento è stato rapido e coordinato, ma la zona è rimasta parzialmente bloccata per alcune ore, con traffico in tilt e un forte rallentamento della viabilità. Le forze dell’ordine hanno presidiato l’area, mentre i vigili del fuoco sono riusciti a contenere la situazione senza ulteriori danni.

Le cause dell’incidente e il rischio per la sicurezza

Le cause esatte dell’incidente non sono ancora state chiarite ma in ogni caso, il danno alle tubature del gas è stato il fattore scatenante che ha reso necessario un intervento urgente da parte dei soccorsi. La fuga di gas rappresenta infatti un serio rischio per la sicurezza, considerando la possibilità di un’esplosione. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio e ha permesso di limitare i danni.

La reazione dei cittadini e le problematiche nel quartiere

I residenti di via Petrara e delle vie limitrofe hanno vissuto momenti di tensione, a causa della pericolosità della situazione. Alcuni hanno raccontato di aver sentito un forte rumore proveniente dal punto dell’incidente, seguito immediatamente da un odore di gas nell’aria. Nonostante il rischio, la prontezza delle forze di emergenza ha permesso di scongiurare danni maggiori.