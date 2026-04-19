Incendio devasta un lido a Cassano all’Ionio: distrutta l’intera struttura

Un violento incendio è divampato la notte scorsa presso lo stabilimento balneare “Storie di Mare” a Marina di Sibari, nel comune di Cassano Jonio. Il rogo, divampato intorno alle 23:00, ha interessato il cuore della struttura, distruggendo completamente il blocco centrale adibito a bar, ristorante e servizi di hospitality. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, andate avanti per diverse ore, sono state alquanto complesse.

L’intervento dei pompieri ha evitato che le alte fiamme si propagassero alle strutture vicine. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Cassano Jonio, i quali, sebbene le cause siano ancora in fase di accertamento, non escludono alcuna pista, inclusa quella dolosa. Il lido “Storie di Mare”, noto per essere stato inserito negli anni scorsi nella top 10 dei lidi sostenibili della Calabria, ha riportato danni ingenti ancora in corso di quantificazione.