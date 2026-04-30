Impianto sportivo Modenelle, Battaglia: “simbolo di rinascita per Arghillà”

Un nuovo impianto sportivo polivalente a Modenelle di Arghillà, al servizio di tutta la comunità e intitolato a Dodò Berlingeri, un giovane prematuramente scomparso. Si tratta di un ulteriore intervento di riqualificazione del Progetto Fata comunità, finanziato dalla chiesa Valdese, coordinato dal consorzio Ecolandia, in cui il Comune di Reggio Calabria è il principale partner istituzionale. Tra le autorità civili e militari, a tagliare il nastro del nuovo impianto è stato il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia con la mamma di Dodò, Simonetta Berlingeri; poi, sempre al primo cittadino, è toccato il primo lancio della palla a spicchi insieme ai giovanissimi del quartiere. A seguire l’evento “La partita di Arghillà per costruire comunità” col calcio d’inizio del procuratore Stefano Musolino. Dalla responsabile del progetto Laura Cirella l’annuncio di importanti novità che si svilupperanno nelle prossime settimane.

Nel suo intervento il sindaco Battaglia ha parlato del campo come di “uno spazio completamente riqualificato, restituito al quartiere, ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie. Un luogo che torna a vivere e che diventa simbolo di rinascita urbana, inclusione sociale e investimento sul futuro di questa comunità. Come Amministrazione abbiamo cercato di tenere fede a una promessa: nessun territorio è destinato al degrado quando le istituzioni, il terzo settore e la comunità scelgono di muoversi insieme.

Per questo voglio ringraziare il Consorzio Ecolandia, la Chiesa Valdese, il CSI Reggio Calabria e tutti i partner del progetto F.A.T.A. Comunità: ACE Medicina Solidale, Azimut, ASD Arghillà, il Coordinamento di Quartiere, Fare Eco e la cooperativa sociale Rom 1995. Un’alleanza vera che dimostra che nessuno da solo può affrontare sfide così complesse. Oggi questo luogo assume un significato ancora più profondo perché viene dedicato alla memoria di “Dodò”, una scelta collettiva che trasforma questo spazio in un presidio di memoria, legalità e speranza.

Ma il lavoro non finisce oggi. A fine maggio partirà la realizzazione di altri cinque nuovi murales nel quartiere, finanziati attraverso il PON Metro. Un ulteriore intervento di rigenerazione urbana e culturale che contribuirà a rendere Arghillà sempre più viva, bella e partecipata.

Inoltre il Comune di Reggio Calabria ha ottenuto un importante finanziamento nell’ambito del programma Partecipo, a valere sui fondi FSE e FESR: quasi un milione e ottocentomila euro destinati esclusivamente ad Arghillà per rafforzare le politiche sociali, attraverso un percorso di coprogettazione con il terzo settore.

A ciò si aggiunge il Polo di Prossimità diventerà la porta di accesso alle politiche sociali del quartiere: un punto di riferimento stabile per le famiglie, per i giovani, per chi vive condizioni di fragilità e ha bisogno di opportunità, ascolto e sostegno. Questo è il modello che vogliamo portare avanti: presenza delle istituzioni, partecipazione della comunità, ascolto dei cittadini e costruzione condivisa del futuro“; ha concluso il sindaco.