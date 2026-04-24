Il Sabin Todorov Trio in concerto alla Sala Musica di Laureana di Borrello

Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 18,45 presso la Sala Musica avrà luogo un eccezionale concerto Jazz che ha per protagonista il Sabin Todorov Trio composto dal pianista Sabin Todorov, dal contrabbassista Sal La Rocca e dal percussionista Lionel Beuvens. L’evento è organizzato da AMA Calabria con la collaborazione dell’Associazione Paolo Ragone e il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, dell’assessorato Regionale alla Cultura e della città metropolitana di Reggio Calabria.

Sabin Todorov è un compositore, pianista jazz, arrangiatore e insegnante. Dopo aver conseguito titoli accademici con il massimo dei voti e la lode presso l’Accademia Nazionale di Musica di Sofia, Bulgaria e il Conservatorio Reale di Bruxelles ha iniziato una brillante carriera concertistica in tutta Europa e Stati Uniti. Dal 2005 promuove il suo personale Progetto artistico con l’obiettivo di creare un’armonia riuscita tra il jazz moderno e i ritmi e le melodie del tesoro della musica folk bulgara. Come sideman, Todorov ha collaborato con numerosi importanti musicisti belgi, francesi, polacchi e statunitensi, tra cui: Sheila Jordan, Deborah Brown, Toots Thielemans, Dani Klein (Vaya con Dios) e molti altri. All’attività d’interrpete affiance quella didattica. Ha al suo attivo numerosi CD come leader.

Sal La Rocca è da anni protagonista assoluta della scena jazzistica europea e prestigiose sono le sue collaborazioni con grandi artisti come Steve Grossman, Steve Houben, John Thomas, Phil Abraham, Ivan Paduart, Sal Nistico, Jacques Pelzer, Mal Waldron, Pierre Vaiana, Salvatore Bonafede e Dré Pallemaerts nei principali festival dedicati. Sal La Rocca ha tenuto tournèes in Medio Oriente, Asia, America latina. Nel 2005 Sal divenne il bassista ufficiale della cantante Anne Ducros ed ha costantemente suonato con diverse grandi star del jazz, incluso il trombettista Randy Brecker e i pianisti Thierry Eliez, Enrico Pieranunzi, Jacky Terrasson e René Urtreger. Sterminata la sua produzione discografica.

Lionel Beuvens proviene da una famiglia di musicisti; la pianista Eve Beuvens è sua sorella. Ha iniziato la sua formazione musicale formale nella classe di percussioni classiche del Conservatoire Jean Lenain d’Auvelais a Sambreville. Dopo la laurea conseguita nel 2004 al Koninklijk Conservatorium van Brussel, ha proseguito la formazione con Garcia Morales e Pieter Bast. Da anni è protagonista della vita jazzistica del suo paese e di quella internazionale collaborando con grandi artisti come Dacosse, Steven Delannoye, Christian Mendoza, i Nicolas Kummert Voices, Bernard Guyot, Peter Hertmans, aRtet e in gruppi di sua sorella. Ha suonato anche con Jeroen Van Herzeele, Nic Thys, Laurent Blondiau, Bart De Nolf, Hans Van Hoost e Paolo Radoni. Assai significative le sue incisioni discografiche con Anne Wolf, Mazzle, Ruby, Vogue Trio, Chroma, Alien Bitesize, Après un rêve, Soo Cho e Sabin Todorov. Dal 2008 Beuvens insegna anche al Koninklijk Conservatorium van Brussel. Nel corso del concerto il Sabin Todorv trio eseguirà un programma intitolato Rhythm of Joy nel corso del quale saranno presentate, tra le altre, composizioni in prima esecuzione per la Calabria di Sabin Todorov e Tad Dameron.