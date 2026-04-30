Il post di Falcomatà infiamma la politica reggina: Reggio Futura convoca una conferenza per “smentire” le sue dichiarazioni

Nuovo capitolo nel confronto politico sui conti del Comune di Reggio Calabria. Reggio Futura ha convocato una conferenza stampa per il pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile 2026, con l’obiettivo di presentare documentazione contabile relativa ai bilanci comunali. L’appuntamento è fissato alle ore 16:00 presso la segreteria politica di Reggio Futura, in via del Torrione n. 67, a Reggio Calabria. Al centro dell’incontro con la stampa, secondo quanto comunicato, vi sarà la presentazione di documentazione contabile che “smentirebbe le recenti dichiarazioni rese dall’ex Sindaco Giuseppe Falcomatà sui bilanci dell’ente”.

“Questo pomeriggio, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 16:00 presso la segreteria politica di Reggio Futura (via del Torrione nr. 67, Reggio Calabria) si terrà una conferenza stampa. La conferenza avrà ad oggetto documentazione contabile che smentisce le recenti dichiarazioni rese dall’ex Sindaco Giuseppe Falcomatà sui bilanci del Comune di Reggio Calabria”. Il comunicato è firmato dal Presidente, avv. Italo Palmara.