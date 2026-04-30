Il Ponte sullo Stretto, le parole di Dafne Musolino e la paura dei “no” che blocca lo sviluppo

“Questo provvedimento, dal titolo ‘Ponte e co.’, dove ‘co.’ sta per commissari e concessioni, ha come obiettivo principale quello di rimettere ordine in una materia dove finora il governo ha incassato più e più censure. Dopo le irritazioni iniziali, anche per i pareri contrari della Corte dei Conti, vi siete rimessi in asse e avete compreso che i passaggi procedurali non si possono omettere. Chi ha interesse a realizzare la più grande infrastruttura del Paese non giustifica il salto dei vagli tecnici, dei vagli economici, del piano economico e degli aggiornamenti ambientali. Non c’è da parte nostra alcuna contrarietà ideologica al Ponte sullo Stretto“.

“E ve lo dice una messinese, assumendomi la piena responsabilità di questa dichiarazione. Tuttavia, non ci può essere neanche un atto fideistico. È inaccettabile, per una cittadina della città dove si farà quest’opera, pensare che si possa dare avvio a dei cantieri per poi sospenderli perché manca un parere, perché non siamo aggiornati o perché la struttura non è completa. Ancor peggio sarebbe iniziare a sventrare una città con tanti cantieri e poi fermarsi perché ci si rende conto che non si hanno le capacità per andare avanti”.

Le parole del senatore messinese Dafne Musolino riaccendono il confronto su una delle opere più discusse degli ultimi decenni: il Ponte sullo Stretto. Un intervento che, pur rivendicando l’assenza di una contrarietà ideologica, si colloca di fatto su una linea fortemente critica, sollevando dubbi sulla gestione, sui tempi e sulle garanzie procedurali. È un richiamo alla prudenza, certo. Ma è anche una posizione che rischia di spostare il baricentro del dibattito su un terreno esclusivamente difensivo, dove il timore dell’errore finisce per prevalere sulla capacità di visione.

Tra timori e opportunità: il rischio di una narrazione sbilanciata

Nessuno mette in discussione la necessità di rispettare ogni passaggio tecnico, economico e ambientale. È un principio imprescindibile, soprattutto per un’opera di questa portata. Tuttavia, trasformare queste cautele in una narrazione che sottolinea soprattutto i rischi — fino a evocare scenari di cantieri interrotti e città “sventrate” — può contribuire ad alimentare una percezione distorta, in cui il progetto appare più come una minaccia che come un’opportunità.

Le parole contro il Ponte sullo Stretto non sono soltanto una posizione politica: diventano, inevitabilmente, un attacco a una visione di crescita, collegamento e sviluppo che riguarda non solo Messina, ma la Sicilia e l’intero Paese. Continuare a descrivere questa infrastruttura come un simbolo negativo significa ignorare — o quantomeno ridimensionare — le opportunità economiche, infrastrutturali e occupazionali che un’opera di tale portata può generare.

Oltre lo scontro ideologico: la sfida della responsabilità

Il punto non è essere favorevoli o contrari a prescindere. Il punto è comprendere che il futuro infrastrutturale dell’Italia non può restare ostaggio di una cultura del dubbio permanente. Messina merita rispetto. I messinesi meritano di essere ascoltati. La Sicilia merita infrastrutture moderne e una prospettiva europea. E l’Italia, nel suo complesso, ha bisogno del coraggio di portare avanti opere strategiche senza trasformare ogni progetto in uno scontro ideologico o in una battaglia di principio.

Il dibattito è legittimo, e anzi necessario. Ma quando la critica si concentra quasi esclusivamente sulle possibili criticità, senza riconoscere in modo altrettanto chiaro le opportunità, il rischio è quello di scivolare — anche involontariamente — verso una forma di immobilismo. E oggi, più che mai, il Paese ha bisogno dell’opposto: di visione, di equilibrio e di responsabilità.