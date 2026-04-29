Il Ponte sullo Stretto è sempre più vicino: il Senato approva il Decreto, tante opere per modernizzare l’Italia

Il panorama delle opere pubbliche in Italia attraversa una fase di profonda trasformazione legislativa con l’approvazione in Senato del cosiddetto Decreto Ponte. Attraverso un voto di fiducia che ha visto 95 voti favorevoli, l’aula ha confermato la volontà di procedere spedita verso una modernizzazione strutturale del Paese. Il testo passa ora all’esame della Camera dei Deputati per la conversione definitiva, un passaggio obbligato che dovrà concludersi entro il 10 maggio per evitare la decadenza del provvedimento. Questa manovra non rappresenta soltanto un passaggio burocratico, ma definisce la strategia del Governo Meloni per rilanciare la competitività nazionale attraverso una rete di trasporti più efficiente e sicura.

Il valore del Ponte sullo Stretto come motore di sviluppo per il Sud

Al centro del dibattito parlamentare emerge la figura del Ponte sullo Stretto, descritto non solo come un’opera ingegneristica, ma come un’infrastruttura strategica di interesse nazionale. La sua realizzazione è considerata il pilastro per abbattere il divario tra il Mezzogiorno e il resto del continente, favorendo una connettività senza precedenti che potrebbe trasformare l’economia meridionale. L’investimento in questa grande opera viene presentato come un segnale istituzionale forte, mirato a dimostrare che lo Stato è presente e attivo nel Sud Italia. Grazie all’integrazione con la Zes unica, il governo punta a stimolare la crescita del PIL e a generare nuove opportunità occupazionali, contrastando decenni di immobilismo infrastrutturale.

Verso una gestione efficiente: la riforma dei commissari straordinari

Un aspetto fondamentale del decreto è la volontà di razionalizzare e potenziare il ruolo dei commissari straordinari, visti come la chiave per sbloccare i cantieri più complessi. Questo approccio mira a superare la frammentazione decisionale e a garantire una maggiore stabilità governativa nella gestione dei lavori. Secondo i sostenitori del provvedimento, la capacità di programmare a lungo termine è essenziale per portare a termine le grandi opere, e la figura del commissario diventa lo strumento operativo per accelerare i tempi di realizzazione e monitorare l’efficacia degli interventi. Si tratta di una sfida alla burocrazia che punta a rendere l’Italia un Paese più dinamico e pronto a rispondere alle esigenze dei territori in tempi certi.

La messa in sicurezza dei ponti sul Po e le nuove scadenze del 2026

Il raggio d’azione del provvedimento si estende fino al Nord, con un’attenzione specifica alla sicurezza del bacino del Po. Il Senato ha accolto istanze cruciali per la proroga dei termini relativi alla messa in sicurezza e alla costruzione di nuove infrastrutture fluviali. La nuova scadenza per l’aggiudicazione dei lavori è stata fissata al 30 settembre 2026, offrendo così il tempo necessario per intervenire su strutture storiche come il Ponte Preti, il Ponte di Castiglione e quello di Carignano. Questi snodi sono considerati vitali non solo per il traffico quotidiano, ma anche per garantire la tempestività della protezione civile e dei servizi sanitari. Questo slittamento temporale è frutto di un dialogo costante con gli amministratori locali, volto a trasformare le necessità concrete dei cittadini in atti legislativi efficaci.

Sicurezza stradale e ammodernamento delle autostrade A24 e A25

Oltre ai ponti, il decreto pone l’accento sulla manutenzione delle grandi arterie stradali, con particolare riferimento alle tratte A24 e A25. L’obiettivo è quello di investire risorse significative per ammodernare questi collegamenti, superando le criticità del passato e garantendo standard di sicurezza elevati per tutti gli utenti. La strategia del governo si contrappone nettamente alle politiche degli anni precedenti, puntando su investimenti produttivi che possano generare valore nel tempo piuttosto che su incentivi a pioggia. Con questo provvedimento, l’esecutivo intende dimostrare che la modernizzazione del Paese passa per una visione d’insieme che unisce le necessità del Sud a quelle del Nord, rendendo l’Italia più moderna e competitiva nello scenario europeo e mediterraneo.

Dl Infrastrutture: le parole di Tilde Minasi (Lega), relatrice del provvedimento

La relatrice Tilde Minasi (Lega), in apertura del suo intervento, ha affermato che “si arriva a passaggio storico verso la realizzazione di quella che sarà la più grande opera infrastrutturale del Paese. Il Ponte sullo Stretto – ha aggiunto – non è un’opera simbolica ma un’infrastruttura strategica voluta dall’Europa capace di generare crescita, occupazione, competitività, rafforzando la logistica e attraendo investimenti e turismo e dando al Sud le stesse opportunità del resto d’Italia. Con questo decreto – ha aggiunto – si superano i rilievi della Corte dei Conti non per forzare il sistema ma per renderlo più efficace e trasparente e più coerente con gli obiettivi di sviluppo del Paese. Compiamo un passo decisivo, riportiamo il Ponte sul terreno della concretezza riaffermando la visione di un’Italia che cresce, costruisce e guarda avanti“.