Il Messina Volley chiude al secondo posto la regular season

Nella 22ª giornata del Campionato di Serie C femminile, il Messina Volley centra la ventesima vittoria stagionale e chiude al secondo posto in classifica la regular season. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen superano per 3-1, a domicilio, il Volley ‘96 e si preparano ad affrontare i play-off promozione. Le peloritane vanno avanti di due set, per poi subire il ritorno delle mamertine e centrare i tre punti vittoria nel quarto parziale. Primo set con le peloritane avanti di 4 lunghezze (7-11) con Nielsen, Rebecca La Spada, Barbora Basile, Giulia Mondello, Alessandra Cuzzola e Michela Laganà. La squadra di casa va in pausa, ma al rientro la musica non cambia e le ospiti volano a +7 (7-14) trascinate da Nielsen. Tre muri consecutivi di Cuzzola, Laganà e La Spada concretizzano il +9 (8-17) con le mamertine nuovamente in time-out. Dopo un batti e ribatti il Messina Volley va a +13 (12-23), mentre il muro di Cuzzola chiude il parziale (+11; 14-25) in favore delle peloritane.

Secondo in equilibrio fino al doppio vantaggio locale (8-6) firmato da due spunti di Maria Agnese Prinzivalli. Il Messina Volley va in pausa, che sortisce gli effetti desiderati visto che le ospiti pareggiano e si portano a +3 (9-12) con Nielsen e Mondello. Prinzivalli pareggia (13-13), mentre Nielsen e Basile riportano avanti le giallo-blu (+2; 16-18). Le padrone di casa chiedono time-out con l’ace in zona di conflitto di Basile ed il pallonetto di Laganà a consegnare il +4 (18-22) per il Messina Volley. Secondo discrezionale locale e Cuzzola porta sul 2-0 (+6; 19-25) il computo dei set in favore delle ospiti. Terzo in equilibrio per gran parte del parziale fino al doppio vantaggio ospite (17-19) con l’ace di La Spada. Il Volley ‘96 va in pausa ed al rientro pareggia e ribalta la situazione (+1; 23-22) con Desirè Tumeo e Anna Chiara Foti.

E’ adesso il Messina Volley che va in pausa, ma al rientro le padrone di casa conquistano il set per 25-23. Parziale successivo con il Messina Volley avanti per 8-4 grazie a Nielsen e Mondello. Il Volley ‘96 chiama la pausa e si porta a -1 (7-8) con Foti e Tumeo. Il Messina Volley mantiene sempre un vantaggio di uno/due punti fino al +5 (12-17) che porta al secondo discrezionale locale. Al rientro un muro della Nielsen materializza il +6 (12-18) e la palla a terra di Basile il +7 (14-21). Il muro di Mondello rappresenta il match-point, annullato per due volte da Tumeo e Prinzivalli per poi essere concretizzato dalla squadra ospite.

Le dichiarazioni di Basile

“E’ stata una bella partita – commenta Basile a fine gara – combattuta fine alla fine. Noi siamo state brave a mantenere la concentrazione alta, soprattutto nei momenti clou della partita. L’importante è aver portato a casa questi punti fondamentali per la classifica avulsa. Durante la partita ci sono stati momenti di difficoltà, ma siamo riuscite a trovare la concentrazione e poi verso la fine del match siamo riuscite a dimostare di essere squadra”. Nel primo turno dei play-off il Messina Volley offronterà in un triangolare la Pallavolo Aragona (4ª nel girone A) di Agrigento e l’Acicatena (3ª nel girone C).

Volley ‘96 – Messina Volley 1-3 (14-25; 19-25; 25-23; 19-25)

Volley ‘96 : Irrera n.e., Caragliano n.e., Tassone (Cap.) 7, Tumeo 15, Panetta 10, Fernandez n.e., Prinzivalli 11, Zangla, Cicciari n.e., Crisafulli, Foti 8, Scalisi (Lib. 1), Biancofiore (Lib. 2) n.e.

Messina Volley: Bisicchia n.e., Laganà (Cap.) 3, Mondello 8, Ignoto n.e., Basile 11, Nielsen 23, Arena M. n.e., Runci n.e., Arena S. n.e., Cuzzola 7, La Spada 7, Colombrita (Lib. 1). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.