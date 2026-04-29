Il mare come strumento di inclusione: a Reggio Calabria il primo Open Day gratuito di “SUP & Disabilità Cognitiva”

Il 17 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00, il Centro Sportivo Andrea Maria di Pentimele diventa il luogo simbolo di un’iniziativa straordinaria: il primo Open Day gratuito del progetto “SUP & Disabilità Cognitiva – Il mare per tutti“, promosso da ASI Calabria, in collaborazione con l’A.S.D. Blue Tribe e l’associazione Insieme per la Città APS. L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: rendere il mare accessibile ai ragazzi a partire dagli 8 anni che si trovano nello spettro autistico, offrendo loro un’esperienza unica di contatto con l’acqua attraverso il SUP — Stand Up Paddleboarding — disciplina acquatica sempre più riconosciuta per i suoi benefici terapeutici e relazionali.

L’open day rappresenta il primo passo concreto di una collaborazione più ampia tra realtà del territorio reggino che condividono una visione

comune: quella di uno sport capace di abbattere barriere e costruire

comunità.

Le Voci del Progetto

“ASI Calabria crede profondamente nello sport come strumento di coesione sociale e di sviluppo della persona. Sostenere un progetto come questo significa essere fedeli alla nostra missione: promuovere uno sport che sia davvero inclusivo, accessibile e radicato nel territorio“. – Giuseppe Melissi, Presidente ASI Calabria

“Il mare ha un potere straordinario: mette tutti sullo stesso piano,

cancella le distanze e apre spazi di libertà che spesso la terra non

riesce a dare. Con questo progetto vogliamo che ogni ragazzo,

indipendentemente dalle sue difficoltà, possa vivere quella sensazione

almeno una volta — e poi di nuovo, e ancora. Non stiamo parlando solo di sport: stiamo parlando di dignità, di appartenenza, di diritto al

territorio. Reggio Calabria è una città affacciata su uno dei mari più

belli del Mediterraneo, ed è nostro dovere fare in modo che questo

patrimonio sia davvero di tutti“. – Sebastiano Michele Militti, Presidente di Blue Tribe ASD

“Insieme per la Città nasce per stare accanto alle persone più fragili e per costruire ponti tra loro e la comunità. Questo progetto incarna esattamente quella visione: il mare non come privilegio di pochi, ma come esperienza condivisa, capace di generare benessere, fiducia e appartenenza. È un passo concreto verso una Reggio Calabria più giusta e più umana“. – Sara Sergi, Vice Presidente Insieme per la Città APS

“Dal punto di vista dell’analisi comportamentale, l’interazione con

l’acqua e le attività motorie strutturate rappresentano un contesto

privilegiato per favorire la regolazione emotiva, lo sviluppo delle

abilità sociali e il potenziamento dell’autonomia nei ragazzi nello

spettro autistico. Il SUP, in particolare, offre stimoli sensoriali

controllati e un ambiente naturalmente motivante che può fare la

differenza nel percorso di ogni ragazzo. Guardare un bambino salire su

una tavola e trovare il proprio equilibrio è, in tutti i sensi, qualcosa

di straordinario“. – Dott.ssa Daniela Gullace, Analista del Comportamento

Il Mare Come Patrimonio Comune

La collaborazione tra ASI Calabria, Blue Tribe ASD e Insieme per la Città APS segna un punto di svolta nell’offerta sportiva e sociale della città: tre realtà diverse — un ente di promozione sportiva, una scuola di sport acquatici e un’associazione di supporto sociale — che uniscono competenze per moltiplicare l’impatto sul territorio, con il supporto scientifico di professionisti specializzati.

I Prossimi Passi

Il progetto ha una visione a lungo termine. Dopo il primo open day, i partner lavoreranno per ampliare le possibilità di inclusione sportiva sul territorio, con attività strutturate e percorsi dedicati a diverse forme di fragilità, sempre con lo sguardo puntato sul mare come elemento centrale dell’identità reggina.

Dettagli dell’Evento