Il fascino di Rhegion e dei Bronzi di Riace incanta il Veneto

Un viaggio tra storia e bellezza per la promozione della città della Fata Morgana, promosso dalla Associazione Turistica Pro Loco città di Reggio Calabria. Un evento culturale di alto profilo ha portato in Veneto il fascino senza tempo di Reggio Calabria, offrendo al pubblico un coinvolgente viaggio tra storia, arte e identità. L’iniziativa è stata organizzata e realizzata con competenza e professionalità dall’Associazione Turistica Pro Loco Città di Reggio Calabria, sotto la guida del presidente Cav. Giuseppe Tripodi, in collaborazione con il Club Lions International Montebelluna, presieduto dall’Avv. Italo Albanese, il Rotary Club Montebelluna, diretto dal Dott. Marco Parussolo, e il Panathlon Club Montebelluna, guidato dal Dott. Filippo Borin.

La serata, dal titolo “Rhegion e i Bronzi di Riace, perle della civiltà Magna Grecia”, ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, confermando il forte interesse verso il patrimonio storico e culturale calabrese. Dopo i saluti istituzionali, il Cav. Tripodi ha illustrato con efficacia la storia millenaria della città dello Stretto, soffermandosi sui suoi simboli più rappresentativi, i Bronzi di Riace, che hanno suscitato grande ammirazione tra i presenti. A seguire, il Prof. Diego Geria ha tenuto una dettagliata relazione, supportata da una presentazione multimediale, approfondendo la grandezza di Rhegion, definita perla della Magna Grecia, e descrivendo scenari suggestivi come il mare di Ulisse e il massiccio dell’Aspromonte.

Nel corso dell’intervento sono stati inoltre analizzati il valore storico e artistico dei Bronzi di Riace, le ipotesi sulla loro origine, identità e collocazione, nonché il significato simbolico che essi rappresentano.Queste straordinarie opere, di inestimabile valore, costituiscono un patrimonio identitario che racconta la civiltà e i valori profondi di un territorio, riconosciuti anche nei principi fondanti della cultura italiana. La serata si è conclusa con la proiezione di un suggestivo video dedicato alla Reggio Calabria contemporanea, capace di esaltarne le bellezze paesaggistiche e culturali. Numerosi partecipanti, al termine dell’incontro, hanno espresso il desiderio di visitare la città dello Stretto, a testimonianza dell’efficacia dell’iniziativa nel promuovere il territorio e le sue eccellenze.