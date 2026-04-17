Il dovere della memoria: ricordo dei 17 Martiri di Rizziconi, vittime dell’eccidio avvenuto il 6 settembre 1943

In occasione della Settimana della Liberazione, ANPC e ANEI di Reggio Calabria promuovono un incontro commemorativo dedicato alla memoria dei 17 Martiri di Rizziconi, vittime dell’eccidio avvenuto il 6 settembre 1943, due giorni prima dell’armistizio dell’8 settembre, in un contesto di crescente disgregazione militare e civile e di drammatica instabilità sul territorio. L’episodio si colloca in una fase cruciale della Seconda guerra mondiale in Italia, segnata dal progressivo collasso delle strutture statali e dall’intensificarsi di episodi di violenza che colpirono anche la popolazione civile. I 17 martiri rappresentano oggi un simbolo del sacrificio e della sofferenza delle comunità locali travolte dagli eventi bellici.

L’iniziativa intende inoltre valorizzare la figura di Don Francesco Riso, la cui azione pastorale e umana fu segnata da un impegno concreto di vicinanza e sostegno alle comunità colpite, contribuendo alla conservazione della memoria di quei tragici eventi. L’incontro si terrà il 22 aprile 2026 presso la Chiesa di San Francesco Saverio in Archi, Reggio Calabria, e si inserisce nel programma delle celebrazioni della Settimana della Liberazione. L’iniziativa è promossa da ANPC e ANEI Reggio Calabria in collaborazione con la comunità parrocchiale.

Di seguito il programma dell’evento: