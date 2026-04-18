Il Catanzaro raggiunge la Juve Stabia nel finale e consolida il 5° posto: quarto pareggio di fila

Ormai anche matematicamente irraggiungibile la 4ª posizione, che avrebbe consentito il passaggio diretto in semifinale playoff, l'accesso degli spareggi è invece altresì matematico dal pari in settimana a Modena

Di Francesco Catanzaro
Foto U.S. Catanzaro 1929

Quarto pareggio di fila per il Catanzaro, che strappa un 1-1 in casa della Juve Stabia nel finale e consolida il 5° posto. Vespe in vantaggio al 18′ con Mosti e raggiunge all’88’ da una rete di Di Francesco. Ormai anche matematicamente irraggiungibile la 4ª posizione, che avrebbe consentito il passaggio diretto in semifinale playoff, l’accesso degli spareggi è invece altresì matematico dal pari in settimana a Modena. I giallorossi sono alla post season promozione per la terza stagione di fila, che è anche la terza di fila in Serie B. Altro grande traguardo targato Floriano Noto, pure in quest’annata arrivato ben oltre le aspettative.

Risultati 35ª Giornata Serie B

Venerdì 17 aprile

Ore 20.30
Sampdoria-Monza 0-3

Sabato 18 aprile

Ore 15.00
Bari-Venezia 0-3
Mantova-Avellino 0-2
Modena-Frosinone 1-2
Spezia-Sudtirol 6-1

Ore 17.15
Palermo-Cesena 2-0

Ore 19.30
Juve Stabia-Catanzaro 1-1

Domenica 19 aprile

Ore 15.00
Carrarese-Pescara

Ore 17.15
Padova-Reggiana

Ore 19.30
Empoli-Entella

Classifica Serie B

  1. Venezia 75
  2. Frosinone 72
  3. Monza 72
  4. Palermo 68
  5. Catanzaro 56
  6. Modena 52
  7. Juve Stabia 49
  8. Cesena 44
  9. Avellino 43
  10. Carrarese 42*
  11. Sudtirol 40
  12. Mantova 40
  13. Sampdoria 40
  14. Padova 37*
  15. Empoli 36*
  16. Entella 35*
  17. Bari 34
  18. Spezia 33
  19. Reggiana 33*
  20. Pescara 32*

*1 partita in meno

Prossimo turno, 36ª Giornata Serie B

Venerdì 24 aprile

Ore 19.00
Monza-Modena

Ore 21.00
Avellino-Bari

Sabato 25 aprile

Ore 12.30
Catanzaro-Spezia

Ore 15.00
Entella-Padova
Frosinone-Carrarese
Pescara-Juve Stabia
Reggiana-Palermo
Sudtirol-Mantova

Ore 17.15
Venezia-Empoli

Ore 17.30
Cesena-Sampdoria

Leggi altri articoli di Sport