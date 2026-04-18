Il Catanzaro raggiunge la Juve Stabia nel finale e consolida il 5° posto: quarto pareggio di fila

Quarto pareggio di fila per il Catanzaro, che strappa un 1-1 in casa della Juve Stabia nel finale e consolida il 5° posto. Vespe in vantaggio al 18′ con Mosti e raggiunge all’88’ da una rete di Di Francesco. Ormai anche matematicamente irraggiungibile la 4ª posizione, che avrebbe consentito il passaggio diretto in semifinale playoff, l’accesso degli spareggi è invece altresì matematico dal pari in settimana a Modena. I giallorossi sono alla post season promozione per la terza stagione di fila, che è anche la terza di fila in Serie B. Altro grande traguardo targato Floriano Noto, pure in quest’annata arrivato ben oltre le aspettative.
Risultati 35ª Giornata Serie B
Venerdì 17 aprile
Ore 20.30
Sampdoria-Monza 0-3
Sabato 18 aprile
Ore 15.00
Bari-Venezia 0-3
Mantova-Avellino 0-2
Modena-Frosinone 1-2
Spezia-Sudtirol 6-1
Ore 17.15
Palermo-Cesena 2-0
Ore 19.30
Juve Stabia-Catanzaro 1-1
Domenica 19 aprile
Ore 15.00
Carrarese-Pescara
Ore 17.15
Padova-Reggiana
Ore 19.30
Empoli-Entella
Classifica Serie B
- Venezia 75
- Frosinone 72
- Monza 72
- Palermo 68
- Catanzaro 56
- Modena 52
- Juve Stabia 49
- Cesena 44
- Avellino 43
- Carrarese 42*
- Sudtirol 40
- Mantova 40
- Sampdoria 40
- Padova 37*
- Empoli 36*
- Entella 35*
- Bari 34
- Spezia 33
- Reggiana 33*
- Pescara 32*
*1 partita in meno
Prossimo turno, 36ª Giornata Serie B
Venerdì 24 aprile
Ore 19.00
Monza-Modena
Ore 21.00
Avellino-Bari
Sabato 25 aprile
Ore 12.30
Catanzaro-Spezia
Ore 15.00
Entella-Padova
Frosinone-Carrarese
Pescara-Juve Stabia
Reggiana-Palermo
Sudtirol-Mantova
Ore 17.15
Venezia-Empoli
Ore 17.30
Cesena-Sampdoria