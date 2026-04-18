Il Catanzaro raggiunge la Juve Stabia nel finale e consolida il 5° posto: quarto pareggio di fila

Quarto pareggio di fila per il Catanzaro, che strappa un 1-1 in casa della Juve Stabia nel finale e consolida il 5° posto. Vespe in vantaggio al 18′ con Mosti e raggiunge all’88’ da una rete di Di Francesco. Ormai anche matematicamente irraggiungibile la 4ª posizione, che avrebbe consentito il passaggio diretto in semifinale playoff, l’accesso degli spareggi è invece altresì matematico dal pari in settimana a Modena. I giallorossi sono alla post season promozione per la terza stagione di fila, che è anche la terza di fila in Serie B. Altro grande traguardo targato Floriano Noto, pure in quest’annata arrivato ben oltre le aspettative.

Risultati 35ª Giornata Serie B

Venerdì 17 aprile

Ore 20.30

Sampdoria-Monza 0-3

Sabato 18 aprile

Ore 15.00

Bari-Venezia 0-3

Mantova-Avellino 0-2

Modena-Frosinone 1-2

Spezia-Sudtirol 6-1

Ore 17.15

Palermo-Cesena 2-0

Ore 19.30

Juve Stabia-Catanzaro 1-1

Domenica 19 aprile

Ore 15.00

Carrarese-Pescara

Ore 17.15

Padova-Reggiana

Ore 19.30

Empoli-Entella

Classifica Serie B

Venezia 75 Frosinone 72 Monza 72 Palermo 68 Catanzaro 56 Modena 52 Juve Stabia 49 Cesena 44 Avellino 43 Carrarese 42* Sudtirol 40 Mantova 40 Sampdoria 40 Padova 37* Empoli 36* Entella 35* Bari 34 Spezia 33 Reggiana 33* Pescara 32*

*1 partita in meno

Prossimo turno, 36ª Giornata Serie B

Venerdì 24 aprile

Ore 19.00

Monza-Modena

Ore 21.00

Avellino-Bari

Sabato 25 aprile

Ore 12.30

Catanzaro-Spezia

Ore 15.00

Entella-Padova

Frosinone-Carrarese

Pescara-Juve Stabia

Reggiana-Palermo

Sudtirol-Mantova

Ore 17.15

Venezia-Empoli

Ore 17.30

Cesena-Sampdoria