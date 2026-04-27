“Icaro Junior” in scena a Messina: uno spettacolo per sensibilizzare i bambini alla sicurezza stradale

Dopo il coinvolgimento degli Istituti Superiori, delle Scuole primarie e di quelle dell’infanzia, il 28 aprile, con inizio alle ore 9.00, presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, verrà messo in scena lo spettacolo teatrale “Icaro Junior”, rivolto agli alunni della Scuola Primaria. Scritto e diretto da Matteo Vicino ed interpretato dalla Compagnia Teatrale il Sipario, Icaro Junior è una rappresentazione interattiva che, attraverso la fantasia, la musica ed il ballo, accompagna i più piccoli a percorrere un ideale tragitto casa-scuola, aiutandoli, così, a comprendere con allegria ed ironia come evitare i pericoli della strada.

Protagonisti i poliziotti “Osvaldo e Marta”, che accompagneranno i bambini, attraversando la “giungla” di una strada motorizzata, con i pericoli che comporta, con l’obiettivo di far capire l’importanza del rispetto delle regole della circolazione stradale. L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi organizzati in occasione della 26^ edizione del Progetto Icaro.