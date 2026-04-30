I.C. Montebello Jonico – Motta San Giovanni: concluso il convegno “Nuove frontiere con l’intelligenza artificiale”

Presso L’I.C. Montebello Jonico – Motta San Giovanni si è concluso il convegno “Nuove frontiere con l’intelligenza artificiale” strutturato in due giornate e così suddivise: giorno 17/04/2026 presso i locali della Scuola Secondaria di Primo Grado di Saline Joniche; giorno 30/04/2026 presso i locali della Scuola Secondaria di Primo Grado di Lazzaro. Due momenti di altissimo valore formativo dove si è potuto far capire ai ragazzi tutte le diverse sfaccettature di questa nuova frontiera che si deve imparare a conoscere e gestire. In una società che corre veloce, l’istituto ha scelto di fermarsi per riflettere insieme agli studenti su come abitare il mondo digitale con intelligenza e senso critico.

Gli incontro sono stati un’occasione straordinaria per analizzare non solo le potenzialità dell’I.A., ma anche le zone d’ombra legate alla sicurezza e all’etica. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo, rendendo il dialogo vivo grazie a domande dirette agli esperti presenti.

L’Evento è stato Organizzato dal Prof. Nino Calabrò, unitamente a un Team docenti a supporto, con la supervisione della Prof.ssa Margherita Sergi, Dirigente dell’I.C. Montebello Jonico – Motta San Giovanni, sempre attenta alle dinamiche giovanili e disponibile alla realizzazione di tali eventi.

Questa attività rientra nei percorsi di educazione civica promossi dalla scuola la cui referente è la Prof.ssa Carmela Maria Chilà. Ha moderato il convegno il Dott. Fabio Giuseppe Zampaglione, Presidente del Consiglio dell’I.C., il quale ha favorito uno scambio autentico tra istituzioni e giovani, creando quella la giusta fluidità che ha reso il tutto scorrevole e coinvolgente.

I relatori intervenuti nei due momenti sono stati: Dott. Antonio Luciano Battaglia esperto di Cybersecurity, Cyber-intelligence e Cyber spazio; Il Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato Roghudi Condofuri Dott. Filippo Malara; Il Vice Ispettore della Polizia di Stato Saverio Ranieri del Commissariato della Polizia di Stato Roghudi Condofuri; Il Prof. Antonino Calabrò, referente dell’I.C. per l’I.A; Prof.ssa Margherita Sergi, Dirigente dell’I.C. Montebello Jonico – Motta San Giovanni.

Si sono concluse così due mattinate preziose, dedicate alla costruzione di una cultura digitale consapevole e alla difesa del futuro delle nuove generazioni.