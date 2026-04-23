Guerra Iran, Trump: “io ansioso? Ho tutto il tempo del mondo, quello di Teheran sta per scadere”

“Per quelle persone, ora meno numerose che mai, che leggono il decadente New York Times, o guardano Fake News CNN, che pensano che io sia “ansioso” di porre fine alla guerra (se la si può chiamare così!) con l’Iran, si prega di notare che io sono forse la persona meno sotto pressione mai stata in questa posizione. Ho tutto il tempo del mondo, ma l’Iran no – Il tempo scorre!“. È quanto dichiarato da Donald Trump rispondendo ad alcune, a suo dire, fake news dei media su una certa fretta che il presidente USA avrebbe nel chiudere l’accordo con l’Iran.

“Il motivo per cui alcuni dei media stanno facendo così male con gli abbonati e gli spettatori è perché non hanno più credibilità. La marina iraniana giace sul fondo del mare, la loro forza aerea è stata demolita, le loro armi antiaeree e radar sono scomparse, i loro leader non sono più con noi, il blocco è ermetico e forte e, da lì, le cose possono solo peggiorare – Il tempo non è dalla loro parte! Un accordo verrà fatto solo quando sarà appropriato e buono per gli Stati Uniti d’America, i nostri alleati e, infatti, il resto del mondo“, conclude Trump.