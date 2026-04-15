Grave incidente stradale a Reggio Calabria: Lancia Y si ribalta sulla tangenziale del porto, 2 donne ferite | FOTO

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18:00, la città di Reggio Calabria è stata teatro di un preoccupante incidente stradale che ha paralizzato la circolazione in un’area nevralgica per la mobilità locale. Il sinistro si è verificato lungo la tangenziale del porto, precisamente nella carreggiata Nord, dove una vettura è stata protagonista di una dinamica estremamente violenta. L’impatto ha destato immediata preoccupazione tra i passanti e gli altri automobilisti in transito, che hanno assistito alla scena di un veicolo completamente fuori controllo.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità giunte sul posto, una Lancia Y di colore grigio, per cause che sono tuttora in fase di accertamento, ha perso aderenza con l’asfalto finendo per ribaltarsi completamente. Le immagini che giungono dal luogo dell’incidente sono emblematiche della forza dell’impatto: l’utilitaria è stata ritrovata cappottata al centro della carreggiata, poggiata sul tettuccio con le ruote rivolte verso l’alto. La vettura ha riportato danni ingenti alla carrozzeria e ai cristalli, segnando pesantemente il tratto di strada interessato dal sinistro, dove sono rimasti detriti e segni evidenti del contatto con le barriere di protezione.

Ferite madre e figlia: i soccorsi e il trasporto al GOM

All’interno dell’abitacolo della Lancia Y viaggiavano due donne, madre e figlia, che sono rimaste intrappolate tra le lamiere subito dopo l’incidente. Entrambe hanno riportato ferite a causa dei ripetuti urti subiti durante il ribaltamento del mezzo. La più anziana delle due ha riportato le conseguenze più serie, necessitando di cure immediate e di una stabilizzazione sul posto da parte del personale sanitario. Entrambe le donne sono state prontamente soccorse dai sanitari del 118, giunti tempestivamente con un’ambulanza, e trasportate d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano, noto come GOM, per gli accertamenti del caso. Nonostante la gravità della dinamica e il forte shock, le ultime notizie confermano che l’anziana ferita in modo più serio non è in pericolo di vita.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale

L’area della tangenziale del porto è stata immediatamente raggiunta dalle squadre dei Vigili del Fuoco, il cui intervento è stato fondamentale per mettere in sicurezza il veicolo ed evitare il rischio di incendi dovuti alla fuoriuscita di liquidi infiammabili. I pompieri hanno lavorato con precisione per consentire l’estrazione in sicurezza delle occupanti e per assistere le operazioni di rimozione del mezzo. Contemporaneamente, gli agenti della Polizia Locale di Reggio Calabria hanno preso in carico i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta traiettoria della Lancia Y e a determinare se vi siano stati altri fattori o veicoli coinvolti nella genesi del sinistro.

Pesanti disagi al traffico e operazioni di ripristino

L’incidente ha causato pesanti disagi al traffico in tutta la zona portuale e lungo le arterie di collegamento alla carreggiata Nord. La chiusura temporanea di parte della corsia ha generato lunghe code di veicoli, rendendo difficoltosa la circolazione in un orario di punta per il rientro dei pendolari. Sul posto è intervenuto anche il servizio di soccorso stradale per la rimozione della vettura incidentata e la ditta incaricata del ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale, sporco di olio e detriti. La situazione è rimasta critica per diverse ore, con i soccorritori sul posto impegnati senza sosta per garantire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.