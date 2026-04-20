Grande successo a Reggio Calabria per il Primo Trofeo “Passione Caccia e Tiro”: 83 partecipanti e una community sempre più unita

Il 19 aprile 2026 resterà una giornata simbolica per la comunità venatoria reggina e per tutti gli appassionati di tiro sportivo. Nella suggestiva cornice del TAV L’Orizzonte si è svolto il Primo Trofeo “Passione Caccia e Tiro”, un evento capace di trasformare una semplice competizione in un momento di incontro e condivisione. La manifestazione ha rappresentato molto più di una gara: è stata la dimostrazione concreta di come la passione per la caccia e tiro sportivo possa diventare occasione di aggregazione e crescita collettiva. La pedana si è animata fin dalle prime ore con un clima di entusiasmo, segnando l’inizio di un percorso destinato a consolidarsi nel tempo.

Partecipazione da record per il Trofeo

Uno degli elementi più significativi dell’evento è stata la straordinaria adesione. Ben 83 partecipanti, tra cacciatori e tiratori, hanno preso parte alla competizione, confrontandosi nella disciplina del percorso caccia su 50 piattelli. Il successo numerico testimonia la forza crescente della community legata al gruppo Passione Caccia e Tiro (Official), promotore dell’iniziativa. La scelta della partecipazione gratuita ha favorito un’ampia inclusione, permettendo a molti appassionati di avvicinarsi alla competizione.

Nonostante l’accessibilità dell’evento, il livello tecnico si è rivelato elevato. La gara è stata caratterizzata da grande correttezza e spirito sportivo, elementi che hanno reso ogni fase avvincente fino all’ultimo piattello, confermando la qualità dei partecipanti e l’importanza crescente del tiro sportivo in Calabria.

Oltre la gara: il valore dell’aggregazione

Al di là dell’aspetto agonistico, il vero successo del Trofeo Passione Caccia e Tiro è stato rappresentato dallo spirito di condivisione. L’evento ha saputo creare un ambiente dove competizione e amicizia si sono intrecciate in modo naturale. L’atmosfera vissuta al campo di tiro è stata contraddistinta da una sportività autentica, capace di mettere in secondo piano il risultato per valorizzare il piacere dello stare insieme. Questo aspetto ha rafforzato il senso di appartenenza alla community di cacciatori e tiratori, rendendo l’esperienza significativa per tutti i presenti.

Giovani e famiglie protagonisti della giornata

Un elemento particolarmente rilevante è stata la presenza di numerosi giovani, spesso accompagnati dai genitori. Un segnale importante per il futuro di questa disciplina, che dimostra come i valori legati alla caccia e tiro possano essere trasmessi alle nuove generazioni. Gli organizzatori Domenico Guarna e Domenico Lofaro insieme all’armeria Casa del Cacciatore, hanno sottolineato con soddisfazione questo aspetto, evidenziando come l’obiettivo principale sia proprio quello di promuovere valori sani, rispetto delle regole e passione condivisa. La partecipazione delle famiglie ha contribuito a rendere l’evento ancora più significativo, rafforzando il legame tra sport e territorio.

Dal web alla realtà: cresce la community

Il successo dell’iniziativa conferma il ruolo sempre più centrale della community Passione Caccia e Tiro (Official), che da semplice spazio virtuale si sta trasformando in un punto di riferimento concreto per gli appassionati. Il passaggio dal digitale alla realtà rappresenta uno degli aspetti più innovativi del progetto. Il gruppo non è più soltanto un luogo di confronto online, ma un vero e proprio motore capace di generare eventi, coinvolgimento e partecipazione attiva sul territorio. Questo modello dimostra come i social possano diventare strumenti efficaci per promuovere iniziative legate allo sport e alla cultura venatoria, contribuendo alla crescita della comunità sportiva locale.

Uno sguardo al futuro del Trofeo

L’entusiasmo registrato durante questa prima edizione ha già posto le basi per il futuro. Gli organizzatori guardano avanti con l’obiettivo di rendere il Trofeo Passione Caccia e Tiro un appuntamento fisso, capace di crescere nel tempo e coinvolgere un numero sempre maggiore di partecipanti. La strada è ormai tracciata: l’evento ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento nel panorama del tiro sportivo in Calabria. La community è pronta a espandersi, unendo sempre più appassionati accomunati dall’amore per la caccia e dalla ricerca dell’eccellenza nel tiro. Il successo del 19 aprile 2026 non rappresenta quindi un traguardo, ma l’inizio di un percorso destinato a consolidarsi e svilupparsi, rafforzando il legame tra sport, territorio e comunità.