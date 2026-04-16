Gli USA monitorano l’Iran: “vi vediamo, state preparando nuovi missili. E nessuna nave ha violato il blocco a Hormuz”

Gli Stati Uniti monitorano l’Iran anche durante la fase dei colloqui. Il Segretario alla Guerra americano Pete Hegseth ha dichiarato “il nostro messaggio all’Iran è che vi stiamo osservando e vi vediamo. Vediamo quali asset militari state spostando – l’Iran sta scavando di nuovo i lanciatori di missili bombardati. Le nostre forze sono pronte a riprendere i combattimenti se l’Iran farà una scelta sbagliata e non accetterà un accordo. Gli Stati Uniti si stanno preparando con una forza maggiore rispetto a prima. L’Iran ama dire che controlla lo Stretto di Hormuz, ma non ha una flotta. Minacciare di sparare a navi mercantili è pirateria. L’industria energetica iraniana non è ancora stata distrutta, gli Stati Uniti stanno bloccando le sue esportazioni. Continueremo l’assedio navale finché sarà necessario“.

Il Presidente del Joint Chiefs of Staff dell’Esercito degli Stati Uniti, Generale Dan Caine, ha dichiarato: “pronti a tornare all’attività militare in Iran con un preavviso di un attimo. Finora nessuna nave ha tentato di rompere l’assedio. 13 navi hanno fatto il giro“.