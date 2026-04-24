Gli Stati Uniti useranno armi nucleari in Iran? La risposta di Trump su un paese “completamente annientato”

Nel corso di una conferenza stampa nello Studio Ovale, Donald Trump ha escluso l’intenzione di usare armi nucleari contro l’Iran. “No, non le userei. Non dovrebbe mai essere possibile per nessuno usare armi nucleari“, sono le parole riportate dell’Afp, con le quali Trump risponde alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se stesse prendendo in considerazione l’uso della bomba atomica. “Non ne abbiamo bisogno. Perché fare una domanda così stupida? Perché dovrei usare armi nucleari quando li abbiamo completamente annientati, in modo del tutto convenzionale?“, ha aggiunto.

Donald Trump ha annunciato anche il prolungamento del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah di tre settimane. Trump ne ha dato notizia dopo aver partecipato al secondo round di colloqui tra Israele e Libano alla Casa Bianca. E’ quanto si legge sul Times of Israel. “L’incontro è andato molto bene!“, ha scritto Trump in un post sul suo account Truth Social. “Gli Stati Uniti collaboreranno con il Libano per aiutarlo a proteggersi da Hezbollah“, ha affermato. “Il cessate il fuoco tra Israele e Libano sarà prorogato di tre settimane. Non vedo l’ora di ospitare presto il Primo Ministro di Israele, Bibi Netanyahu, e il Presidente del Libano, Joseph Aoun”, ha concluso Trump.