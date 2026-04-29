Gioia Tauro, da strade e illuminazione a rete idrica e rifiuti: il Sindaco Scarcella fa il punto sulle emergenze | INTERVISTA

È un momento di particolare fermento per la viabilità di Gioia Tauro. Nell’intervista rilasciata a Graziano Tomarchio, il Sindaco Simona Scarcella ha delineato una strategia chiara: non si tratta solo di “tappare buche”, ma di un piano strutturato per restituire decoro e sicurezza a arterie che attendevano interventi da anni. Il primo cittadino è intervenuto per spiegare come si sta muovendo il Comune sulle varie emergenze, da strade e illuminazione a rete idrica e fognaria, fino alla questione rifiuti.

Di seguito l’intervista completa.