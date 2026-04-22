Gerace, incontro Lions sull’emancipazione femminile: cultura e arte al centro del dibattito

Un momento di confronto e riflessione dedicato al ruolo delle donne nella società contemporanea, tra conquiste raggiunte e traguardi ancora da perseguire. Questo il cuore dell’incontro-dibattito dal titolo “Emancipazione delle donne: una sfida da vincere passando per la cultura e per ogni forma d’arte”, organizzato dal Lions Club di Gerace presieduto da Adele Careri, in collaborazione con i Lions Club di Monasterace-Kaulon e il Lions Branch di Stilo e di Siderno “Riviera dei Gelsomini”. L’iniziativa si è svolta nella Sala dell’Arazzo del Museo diocesano della “Cittadella Vescovile”, diretto da Giuseppe Mantella, che ha concesso il patrocinio gratuito insieme al Comune di Gerace, guidato dal sindaco Rudi Lizzi.

Ad accompagnare la serata, le parole di Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la Medicina, “Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza” ed anche “La libertà delle donne sta nella forza dei loro sogni”, a cui si sono aggiunti i versi della poesia “In piedi, signori, davanti a una donna”, declamata da Umberto Sansalone, presidente Lions di Monasterace-Kaulon. Nel corso dell’evento sono state esposte alcune opere della pittrice Nunzia Colucci e della scultrice Mariella Costa, direttrice del Museo Parco degli Dei di Roccella Jonica, contribuendo a rafforzare il legame tra arte e riflessione sociale.

Dopo i saluti istituzionali dei consiglieri comunali Giuseppe Varacalli, capogruppo di maggioranza, e Salvatore Galluzzo, capogruppo di minoranza — entrambi già sindaci di Gerace — e dell’attuale primo cittadino Lizzi, si sono susseguiti numerosi interventi qualificati. Tra questi, Teresa Condò, docente del Polo Liceale di Locri, Elena Morano Cinque, avvocata e consigliera di parità della Provincia di Catanzaro, la stessa Mariella Costa, Roberta Franco, maestra di danza e presidente dell’associazione “Creo” di Roccella Jonica, e la docente pianista Antonella Di Natale, esibitasi insieme al soprano locrese Ernesta Castanò in brani di forte impatto emotivo. Durante la serata sono state ripercorse pagine di storia che hanno visto protagoniste donne affermate nei campi dell’arte, della scienza, della politica e della medicina, figure che hanno dovuto affrontare ostacoli significativi per il riconoscimento delle proprie capacità.

Spazio anche alla danza classica con le esibizioni di Vittoria e Ludovica Panetta Scuteri, Luisa Galluzzo Alessi, Maddalena Coluccio Lima, e la partecipazione straordinaria di Syria Ierinò, campionessa mondiale juniores di danza classica (Roma 2023) e medaglia d’oro al Premio “Carla Fracci” (Cosenza 2024), sotto la guida dell’insegnante Roberta Franco. Numerosi anche gli interventi dedicati alla vita lionistica, con contributi di Nella Futia (Scopi), Daniela Futia (Etica), Ileana Pascolo (Preghiera dei Lions), Mimmo Futia (Organizzazione) e Caterina De Stefano, psichiatra e G.S.T. circoscrizionale. L’incontro ha rappresentato un momento significativo di condivisione culturale e sociale, ribadendo il ruolo fondamentale della cultura e dell’arte come strumenti per promuovere l’emancipazione femminile e sensibilizzare la comunità su un tema ancora attuale.