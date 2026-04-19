Futura Under 19 da sogno, è campione regionale con un netto 7-2

Calcio a 5, la Cadi Antincendi Futura in versione Under 19 non delude le aspettative e correda il proprio cammino con un nuovo trionfo stagionale

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La Cadi Antincendi Futura in versione Under 19 non delude le aspettative e correda il proprio cammino con un nuovo trionfo stagionale. Battuta una onorevole Gallinese. Termina 7 a 2 la sfida del Palattinà con le reti di Vitinho, A.Squillaci, Turiano, A.Squillaci, Vitinho, Torrini, Turiano. I giallo-blu di Mister Peppe Scopelliti non sbagliano. Subito avanti 2-0. Pareggio degli ospiti. Il primo tempo terminerà 4 a 2. Nella ripresa non ci sarà storia grazie alla enorme voglia di vincere dei giovani giallo-blu.

Un cammino straordinario, fatta di grinta, sacrifici, allenamenti e voglia di fare bene con larga parte del gruppo che ha dato un contributo importantissimo alla pria squadra, la Serie A2 Elite, quest’ultima qualificata per i Playoff per la massima serie. In gol, la doppietta di Vitinho, prodotto della Scuola Calcio Futura in Brasile, Alessandro Squillaci, anche lui a segno con due gol, Torrini e Turiano (anche lui doppietta). Adesso si attende l’esito dello spareggio della regione Sicilia per capire chi sarà l’avversario del turno successivo, inseguendo un sogno mai domo.

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