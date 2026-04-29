Futura, il Ds Gattuso carica la squadra per i playoff: “possiamo cavalcare il sogno Serie A”

È tempo di playoff per la Cadi Antincendi Futura. Sabato, la squadra giallo-blu del Presidente Nino Mallamaci inizierà la sua cavalcata verso la Serie A,per il secondo anno consecutivo, giocando al PalaFiom in casa della New Taranto. Una sfida che vale una stagione intera, e che il direttore sportivo Pasquale Gattuso presenta con la giusta carica e consapevolezza. “È stata un’annata strepitosa – esordisce Gattuso – forse la migliore annata che ha fatto la Futura da quando facciamo questi campionati. È stato un campionato molto difficile, con un inizio in salita perché abbiamo avuto parecchi infortunati, gente che dovevamo recuperare, quindi ci abbiamo messo un pochino a carburare“.

Ma adesso la musica è cambiata. E il sogno è a portata di mano: “secondo me sì, abbiamo tutte le qualità per giocarcela alla fine. Durante il campionato nessuna squadra ci è stata superiore. Abbiamo giocato alla pari con tutti. Abbiamo battuto il Benevento, che è una grandissima squadra e che ha vinto il torneo. Più forti erano le squadre, meglio giocavamo noi“.

L’avversario della semifinale è la New Taranto, una corazzata. Le due squadre si conoscono già molto bene: “non sarà per niente una partita facile – ammette il ds – Noi con loro abbiamo già fatto tante partite contro di loro, abbiamo fatto benissimo anche in Coppa, però sappiamo benissimo che in questi casi le partite di andata e ritorno sono molto più complicate. Loro sono una squadra fortissima, con ambizioni di vincere il campionato, quindi non sarà facile, ma noi ce la giocheremo alla pari“.

La New Taranto ha fatto aggiustamenti durante l’anno che palesavano la voglia di stravincere questo campionato. Non è andata così, ma ci riproveranno. “Sarà dura, sarà durissima“, ripete Gattuso.

Alla domanda sul flashback più emozionante di questa stagione, Gattuso non ha dubbi: “sono stati troppi, tantissimi. Le partite vinte nel rush finale sono state quelle forse più emozionanti. Con Soverato al Palattinà, gol di Honorio allo scadere, è stato fantastico, pochissimi secondi. Ma secondo me è stata la costante di tutto il campionato: tutte le partite abbiamo giocato sempre al massimo delle nostre possibilità“.

Il direttore sportivo tiene poi a sottolineare il lavoro fatto dietro le quinte: “ormai sono anni che qui è sempre pienone per fortuna, non c’è nemmeno uno spillo per sedersi. Ma penso che una nota va detta su tutto quello che c’è dietro e che si sta facendo: tantissime convocazioni in nazionale, progetti futsal nazionali, talenti che stanno assaporando la prima squadra. Penso che la strada percorsa in tutto questo tempo sia quella giusta”.

“La prima squadra sta andando benissimo, le squadre giovanili hanno vinto i loro campionati, quindi il livello si sta di anno in anno alzando. Stiamo inserendo qualche giovane nel roster, alcuni hanno già esordito in prima squadra facendo benissimo. Sono convocati al Torneo delle Regioni meritatamente: oltre a giocare benissimo, sono ragazzi serissimi che si allenano alcune volte anche due volte al giorno con prima squadra e under. Fanno tanti sacrifici e vanno premiati“.

Gattuso si sofferma poi sulla crescita di un giocatore arrivato quasi nell’anonimato, il forte Kadu: “non è mai bello parlare dei singoli, ma abbiamo assistito all’esplosione di questo calcettista brasiliano. Ricordo quando è arrivato, non lo conosceva nessuno.. Adesso lo conoscono tutti. A mio avviso, ancora non è al massimo del suo potenziale, ha grandi margini di miglioramento. Ha fatto un campionato strepitoso, tanti gol, tanti assist. Ragazzo serissimo, formato italiano, è l’ideale per una squadra come la Cadi Antincendi Futura. Sta crescendo tantissimo, secondo me può diventare veramente un crack“.

E il merito è anche degli esempi che ha intorno: “giocare e allenarsi soprattutto con gente come Honorio, Pizetta, Cividini è un plus per tutti. Paolo Parisi? Pensate che i ragazzini che giocano in porta vengono agli allenamenti per guardarlo. Questo serve per alzare il livello“. Sabato, si comincia. La Cadi Antincendi Futura è pronta a sognare.