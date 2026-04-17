Furgone distrutto dalle fiamme a Corigliano Rossano: si indaga su possibile incendio doloso

Un autofurgone è stato distrutto nella notte da un incendio, la cui natura è al vaglio delle forze dell’ordine, ma non si esclude il dolo, nell’area urbana di Corigliano. Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Il mezzo era parcheggiato nella via principale del centro urbano, dove sono presenti diverse attività commerciali dotate di videocamere di sorveglianza che potrebbero risultare utili alle attività di indagine da parte della Polizia di Stato.