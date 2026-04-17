Follia in tangenziale a Messina: spari e inseguimento, uomo fermato in centro

Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Messina, dove un inseguimento partito in tangenziale si è concluso con un arresto nel cuore della città. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un cittadino: il sospetto, a bordo di un’auto in corsa, avrebbe esploso alcuni colpi in aria lungo la tangenziale. Da lì la fuga verso viale Boccetta, con le pattuglie subito alle calcagna. Braccato, ha abbandonato il veicolo in mezzo alla strada, continuando a piedi.

Il fermo è arrivato poco dopo nei pressi di piazza della Repubblica, vicino alla stazione, al termine di un ultimo tentativo di resistenza. Restano da chiarire i motivi del gesto: gli investigatori stanno analizzando le immagini di videosorveglianza per ricostruire l’intera fuga.