Flotilla, Occhiuto difende Meloni: “ha fatto bene a intervenire”

“Riguardo il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, da parte della marina israeliana, con l’arresto degli attivisti tra i quali ci sono anche degli italiani ha fatto molto bene Meloni a intervenire”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, nel corso della trasmissione ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. Sull’azione di Israele Occhiuto ha osservato come “questi atteggiamenti indeboliscono complessivamente l’Occidente e la parte del mondo liberale“.