Ex Ferrotel, De Luca (M5S): “stabilizzati 16 lavoratori di Messina, restituiamo dignità dopo anni di incertezza”

Sono stati firmati ieri i contratti a tempo indeterminato full time per 17 lavoratori provenienti dai bacini ex Servirail ed ex Ferrotel, che entrano ufficialmente a far parte della SAS (Servizi Ausiliari Sicilia) e saranno impiegati presso il Consorzio Autostrade Siciliano. “Dei 17 lavoratori stabilizzati, 16 sono di Messina e uno di Palermo. Un risultato atteso da tanti anni che mette fine a una lunga storia di precarietà, incertezza lavorativa e promesse mancate. Si tratta di un giorno storico che cambia per sempre la vita di questi uomini e donne – dichiara l’on. Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana – che consente loro di uscire definitivamente da una condizione di instabilità che si protraeva da troppi anni”.

De Luca sottolinea il percorso che ha portato alla stabilizzazione

Il parlamentare messinese sottolinea il percorso che ha portato alla stabilizzazione: “quella degli ex Ferrotel ed ex Servirail è una battaglia che ho portato avanti per anni, passo dopo passo, seguendo ogni fase, con atti concreti, norme, solleciti e interlocuzioni istituzionali, per evitare che questi lavoratori restassero senza prospettive e senza un futuro. Non era più accettabile che continuassero a essere ostaggio di ritardi e incertezze”.“La firma dei contratti rappresenta non solo una risposta occupazionale, ma anche la risposta concreta a un impegno che avevo assunto anni fa. Da oggi queste persone non sono più “ex”, ma lavoratori e lavoratrici che possono finalmente guardare al futuro con serenità e fiducia”, rimarca De Luca.

“Il traguardo odierno – conclude Antonio De Luca – è il risultato concreto di un impegno politico costante per contrastare il precariato e garantire diritti portato avanti con determinazione e ostinazione sin dal mio primo giorno in Parlamento. Continuerò a lavorare con il Movimento 5 Stelle affinché nessun lavoratore venga lasciato indietro e affinché queste situazioni di precariato infinito non si ripetano più”.