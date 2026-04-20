Esercitazione antincendio in una galleria dell’A2: chiusura notturna tra Tarsia Sud e Tarsia Nord

Anas (Gruppo FS Italiane) comunica che, nella notte tra martedì 21 aprile e mercoledì 22 aprile, sarà effettuata un’esercitazione presso la galleria Serra dell’Ospedale, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto compreso tra gli svincoli di Tarsia Sud e Tarsia Nord. L’attività è finalizzata a verificare l’efficacia del piano di emergenza, in ottemperanza al Decreto Legislativo 5 ottobre 2006 n. 264, nonché a testare le procedure operative e le tecniche di intervento ed evacuazione in caso di incendio all’interno della galleria.

Per consentire lo svolgimento delle attività, che si terranno nella canna sud, il traffico veicolare sarà deviato nella canna nord, opportunamente predisposta a doppio senso di circolazione. Le operazioni avranno inizio alle ore 22:00 del 21 aprile e si protrarranno fino alle ore 02:00 del 22 aprile, e comunque fino al completamento delle attività programmate.