ENEA protagonista a ECOMED 2026: a Catania focus su innovazione, sostenibilità e simbiosi industriale

Anche quest’anno ENEA sarà tra i protagonisti di ECOMED – Green Expo del Mediterraneo, uno dei principali appuntamenti del Mezzogiorno dedicati alla transizione ecologica, all’innovazione e al dialogo tra ricerca, istituzioni e sistema produttivo, in programma dal 22 al 24 aprile presso SiciliaFiera a Misterbianco. Un ruolo centrale sarà svolto dalla Struttura di ricerca congiunta istituita con l’Università di Catania, grazie alla quale proseguono e si rafforzano le attività di ricerca e sviluppo e le interazioni con imprese e stakeholder a livello regionale e nazionale.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo spicca il Tavolo di lavoro di simbiosi industriale per la gestione sostenibile dei residui organici civili e agroindustriali – LANDFEED, in programma venerdì 24 aprile alle ore 9.30 (sala Ulisse). L’iniziativa è coordinata dalla ricercatrice ENEA Antonella Luciano (Dipartimento Sostenibilità) e dal professor Giuseppe Mancini dell’Università di Catania.

L’obiettivo è coinvolgere importanti realtà produttive del territorio per creare una rete finalizzata alla produzione sostenibile e certificata di biofertilizzanti, attraverso la valorizzazione dei residui delle imprese locali e di scarti tipici, come le ceneri vulcaniche. Il progetto si inserisce nel contesto europeo LANDFEED, che vede tra i partner ENEA, Università di Catania e altre istituzioni di ricerca internazionali.

ENEA sarà inoltre presente, sempre con Antonella Luciano, alle “Giornate dei Rifiuti” della Regione Siciliana e al dibattito dal titolo “Il piano regionale dal recupero di materia alla produzione di energia e il ruolo delle imprese”, previsto per giovedì 23 aprile alle ore 10 (sala Ionio). Il confronto affronterà temi tecnici e politici per definire una roadmap capace di bilanciare la gerarchia europea dei rifiuti con le esigenze specifiche della Sicilia.

Ricco anche il calendario delle altre iniziative co-organizzate da ENEA:

“Le nuove sfide fra innovazione tecnologica e sostenibilità” , mercoledì 22 aprile ore 10, con la ricercatrice ENEA Tiziana Beltrani , che presenterà le attività della piattaforma ICESP ;

, mercoledì 22 aprile ore 10, con la ricercatrice ENEA , che presenterà le attività della piattaforma ; “La gestione sostenibile di terre e rocce da scavo e rifiuti da cantiere” , venerdì 24 aprile ore 9.30, moderato da Antonella Luciano insieme a Stefano Cicerani (REMTECH);

, venerdì 24 aprile ore 9.30, moderato da insieme a (REMTECH); “SMART EE PLANTS: come gestire i nuovi impianti del futuro nel rispetto della direttiva Ue 2024/3019”, venerdì 24 aprile ore 15, con i ricercatori ENEA Luigi Petta, Davide Mattioli e Gianpaolo Sabia.

La partecipazione di ENEA a ECOMED conferma il ruolo strategico dell’ente nel promuovere modelli di sviluppo sostenibile, favorendo il dialogo tra ricerca e imprese e contribuendo concretamente alla transizione ecologica del territorio.