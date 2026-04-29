Emergenza nel cuore di Reggio Calabria: enorme alveare assedia un palazzo in centro, rischiosa operazione dei Vigili del Fuoco

Momenti di forte apprensione si stanno vivendo in questi minuti nel cuore pulsante di Reggio Calabria. A pochi passi dalla prestigiosa Accademia di Belle Arti, un imponente sciame di vespe ha letteralmente preso possesso della facciata di un edificio situato tra via 25 luglio e via Francesco Monsolini. La densità degli insetti è tale da aver spinto le autorità a monitorare strettamente l’area per garantire l’incolumità dei passanti e dei residenti della zona, visibilmente preoccupati per l’aggressività delle migliaia di esemplari che ronzano incessantemente attorno alle mura della struttura.

L’intervento specialistico dei Vigili del Fuoco

Il comando locale dei Vigili del Fuoco ha dispiegato un contingente specializzato per far fronte a quella che si è rivelata una complessa operazione a tutela della salute pubblica. Gli operatori stanno agendo con estrema cautela, indossando gli appositi equipaggiamenti anti-puntura e gli scafandri protettivi necessari per avvicinarsi alla massa di insetti senza correre rischi. Per raggiungere il punto critico dell’infestazione, situato a diversi metri d’altezza sulla parete esterna, è stato fondamentale l’impiego di una gru che permette ai pompieri di operare in quota e utilizzare gli strumenti necessari per eradicare il nido.

Un edificio disabitato trasformato in una colossale colonia

L’attenzione dei soccorritori si sta concentrando sul balcone di un’abitazione che, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, sembrerebbe essere attualmente disabitata. Le tapparelle dell’appartamento risultano completamente abbassate e serrate, un dettaglio che ha probabilmente favorito l’insediamento degli insetti, i quali hanno potuto costruire una struttura di dimensioni insolite senza essere disturbati dal movimento umano. Nonostante l’assenza di persone all’interno dei locali, il pericolo resta elevatissimo per l’intero isolato, data la vicinanza con uffici e percorsi pedonali molto frequentati.

Curiosità e tensione tra i cittadini presenti

L’insolito spiegamento di forze e la complessità delle manovre hanno attirato numerosi curiosi che, a debita distanza di sicurezza, stanno seguendo l’evolversi della situazione. Nonostante il ronzio minaccioso percepibile anche a diversi metri, molti cittadini si sono fermati per osservare il lavoro dei professionisti impegnati nella delicata rimozione. Le operazioni proseguiranno fino alla totale messa in sicurezza della parete interessata e alla bonifica dell’area, necessaria per scongiurare che gli esemplari ancora in volo possano rappresentare un’ulteriore minaccia per i residenti della zona.