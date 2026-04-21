Emergenza edilizia al Liceo “Ivo Oliveti” di Locri: la UIL Scuola lancia l’allarme

La UIL Scuola Locride interviene con forza sulla difficile situazione del Liceo Classico “Ivo Oliveti” di Locri, esprimendo “la più totale e incondizionata vicinanza” all’intera comunità scolastica. Attraverso le parole del Segretario Territoriale Dirigente sindacale Prof. Rocco Zappia e del Prof. Gianluca Vigliarolo, Dirigente e Tesoriere Provinciale di Reggio Calabria, il sindacato raccoglie e rilancia il grido d’allarme emerso dalla recente “riflessione condivisa dai docenti”. Nel comunicato, la UIL Scuola sottolinea come la criticità non riguardi solo l’istituto, ma rappresenti un problema più ampio legato all’edilizia scolastica e alla qualità dell’offerta formativa sul territorio. La solidarietà viene espressa agli studenti, alle famiglie, alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Carmela Rita Serafino e a tutta la comunità educante, alle prese con una condizione definita di vera e propria emergenza.

“Non possiamo più accettare che il diritto all’istruzione sia minato da carenze strutturali che mettono a rischio la continuità didattica” dichiara il Segretario Prof. Rocco Zappia. “La battaglia che la UIL persegue con determinazione a livello nazionale è chiara: l’edilizia scolastica deve diventare una priorità assoluta dell’agenda politica. Servono investimenti strutturali concreti, non soluzioni tampone, per garantire ai nostri ragazzi scuole sicure, innovative e all’altezza delle sfide moderne.” A rafforzare il quadro interviene anche il Prof. Gianluca Vigliarolo, che evidenzia le ricadute sul territorio: “Difendere la scuola significa difendere il presidio culturale del nostro territorio. La mancanza di aule idonee rischia di trasformarsi in un deserto educativo che la Locride non può permettersi”.

Al coro di supporto si unisce il Segretario Provinciale di Reggio Calabria, Prof. Giovanni Festa, che ribadisce l’impegno del sindacato su scala provinciale, richiamando l’urgenza di garantire ambienti scolastici adeguati e sicuri e l’attuazione dei principi costituzionali in materia di istruzione. La UIL Scuola Locride conferma infine la volontà di proseguire con ogni iniziativa utile a sollecitare le Istituzioni competenti, chiedendo il reperimento immediato di spazi idonei e tempi certi per il ripristino della sede storica dell’“Ivo Oliveti”.