Emendamento Cannizzaro, Forza Villa sorpreso da PD e Sindaco Caminiti: “parole fuori luogo”

“In merito alle recenti dichiarazioni del Partito Democratico di Villa San Giovanni e del sindaco Giusy Caminiti, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni per ristabilire con chiarezza la corretta ricostruzione dei fatti. Le affermazioni espresse appaiono fuori luogo: da un lato, il Partito Democratico cittadino ha criticato un risultato che, al contrario, avrebbe meritato un plauso condiviso; dall’altro, il sindaco ha rivendicato meriti che non trovano riscontro nei fatti né possono essere attribuiti all’attuale amministrazione o ai parlamentari del PD menzionati”. Comincia così la nota stampa di Forza Villa in merito ai comunicati di Sindaco e PD sull’emendamento Cannizzaro che comprende anche i 5 milioni di euro per contrastare l’erosione costiera a Cannitello.

“Lo stanziamento di cinque milioni di euro destinato al contrasto dell’erosione costiera a Cannitello rappresenta un traguardo di straordinaria importanza per il territorio, intervenendo su una problematica storica che per troppo tempo non ha ricevuto adeguate risposte operative. Proprio per questo, sorprende il tono critico adottato dal Partito Democratico, a cui si sono accodate le inopportune dichiarazioni del sindaco, invece di riconoscere il valore del risultato raggiunto. Alla luce di quanto detto è ovvio che questa amministrazione Caminiti non è riuscita a ottenere nuove risorse proprie e che il Partito Democratico è rimasto completamente assente rispetto alla problematica di Cannitello. Se Cannitello può ben auspicare alla risoluzione del problema è solo grazie al grande impegno e attenzione dell’On. Cannizzaro, alla precedente amministrazione Siclari e al governo della Regione Calabria guidata dal centrodestra”.

“È necessario ribadire che il finanziamento è stato ottenuto grazie all’impegno esclusivo e determinante dell’On. Francesco Cannizzaro, nell’ambito di un percorso avviato da Giovanni Imbesi, componente del direttivo provinciale di Forza Italia, socio dell’associazione Forza Villa Città dello Stretto, già assessore comunale e membro del comitato difesa costa di Cannitello. Tale percorso è stato inoltre promosso e sostenuto dall’ex sindaco Giovanni Siclari, presidente dell’associazione Forza Villa e figura di riferimento politico per la comunità locale, nonché componente di rilievo del direttivo di Forza Italia. Alla luce di quanto sopra, il risultato conseguito è da attribuire, per fatti e merito, a Forza Italia Villa San Giovanni, all’On. Cannizzaro e al Comitato di Cannitello rappresentato da Giovanni Imbesi, con il riconoscimento dovuto all’ex sindaco Giovanni Siclari per il ruolo svolto nel promuovere e coordinare le iniziative” prosegue la nota.

I precedenti stanziamenti delle giunte regionali

“Si evidenzia inoltre che una parte significativa delle risorse deriva da precedenti stanziamenti: 1.800.000 euro ottenuti nel 2019 grazie alla Regione Calabria guidata dal centrodestra con la presidente Jole Santelli, e ulteriori 400.000 euro riconducibili all’amministrazione Siclari nel 2021 e deliberati nel maggio 2022 dalla Regione Calabria sotto la presidenza facente funzioni di Nino Spirlì. Alla luce di questi elementi, appare evidente che l’attuale amministrazione non ha reperito nuove risorse autonome per affrontare la problematica di Cannitello, così come risulta evidente l’assenza del Partito Democratico rispetto a questa specifica emergenza territoriale”.

“Il risultato raggiunto rappresenta dunque l’esito concreto dell’impegno congiunto dell’On. Cannizzaro, della precedente amministrazione Siclari e della Regione Calabria guidata dal centrodestra. A questi soggetti va riconosciuto il merito dell’importante finanziamento ottenuto, mentre risultano infondati i tentativi di attribuzione impropria di responsabilità e risultati” si chiude la nota.