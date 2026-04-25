Elezioni Reggio Calabria, ufficiale la lista “Insieme si può” a supporto di Cannizzaro: tutti i NOMI dei candidati

La lista “Insieme si può”, a supporto del candidato Sindaco Francesco Cannizzaro per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, è ufficialmente presentata. Una squadra composta da 31 candidati impegnati per il futuro della città, con l’obiettivo di contribuire al cambiamento e alla crescita di Reggio Calabria, portando competenze, esperienza e passione per la comunità.

Ecco i nomi dei candidati: