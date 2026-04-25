Elezioni Reggio Calabria, ufficiale la lista “Insieme si può” a supporto di Cannizzaro: tutti i NOMI dei candidati

Una squadra composta da 31 candidati impegnati per il futuro della città, con l'obiettivo di contribuire al cambiamento e alla crescita di Reggio Calabria

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La lista “Insieme si può”, a supporto del candidato Sindaco Francesco Cannizzaro per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, è ufficialmente presentata. Una squadra composta da 31 candidati impegnati per il futuro della città, con l’obiettivo di contribuire al cambiamento e alla crescita di Reggio Calabria, portando competenze, esperienza e passione per la comunità.

Ecco i nomi dei candidati:

  1. Altobruno Giuseppe
  2. Argentino Giovanna detta Mazzitelli
  3. Barbaro Giuseppe
  4. Bellantoni Filippo
  5. Buda Greta
  6. Cannistrà Maria Chantal
  7. D’Amico Sebastiano detto Nuccio
  8. Falcone Adelaide Maria
  9. Femia Maria Teresa
  10. Giglio Mario
  11. Giordano Luigi
  12. Giovannini Olga Tiziana
  13. Guarnaccia Aurelio Nicola
  14. Lento Ilenia
  15. Marcianò Rocco
  16. Musicò Carolina
  17. Nunnari Roberta
  18. Pitasi Carmine Miriam
  19. Placanica Antonio Fabio
  20. Recupero Francesco detto Franco
  21. Santagati Valentina
  22. Scuncia Giuseppe detto Jo
  23. Serio Fortunato Oronzo detto Nanà
  24. Siviglia Mario
  25. Tigani Azzurra
  26. Tripodi Angela Carmela
  27. Tripodi Domenico detto Mimmo
  28. Tripodi Simona detta Simona
  29. Vigilante Nadia Teresa
  30. Vadalà Antonino detto Nino
  31. Zarà Concetta
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