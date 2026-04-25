Elezioni Reggio Calabria, ufficiale la lista “Insieme si può” a supporto di Cannizzaro: tutti i NOMI dei candidati

La lista “Insieme si può”, a supporto del candidato Sindaco Francesco Cannizzaro per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, è ufficialmente presentata. Una squadra composta da 31 candidati impegnati per il futuro della città, con l’obiettivo di contribuire al cambiamento e alla crescita di Reggio Calabria, portando competenze, esperienza e passione per la comunità.
Ecco i nomi dei candidati:
- Altobruno Giuseppe
- Argentino Giovanna detta Mazzitelli
- Barbaro Giuseppe
- Bellantoni Filippo
- Buda Greta
- Cannistrà Maria Chantal
- D’Amico Sebastiano detto Nuccio
- Falcone Adelaide Maria
- Femia Maria Teresa
- Giglio Mario
- Giordano Luigi
- Giovannini Olga Tiziana
- Guarnaccia Aurelio Nicola
- Lento Ilenia
- Marcianò Rocco
- Musicò Carolina
- Nunnari Roberta
- Pitasi Carmine Miriam
- Placanica Antonio Fabio
- Recupero Francesco detto Franco
- Santagati Valentina
- Scuncia Giuseppe detto Jo
- Serio Fortunato Oronzo detto Nanà
- Siviglia Mario
- Tigani Azzurra
- Tripodi Angela Carmela
- Tripodi Domenico detto Mimmo
- Tripodi Simona detta Simona
- Vigilante Nadia Teresa
- Vadalà Antonino detto Nino
- Zarà Concetta