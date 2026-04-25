Elezioni Reggio Calabria, ufficiale anche la lista de “La Svolta”: supporterà Battaglia. I NOMI dei candidati

Ufficiale e definita anche la lista de “La Svolta”, una di quelle già presenti con Falcomatà e ora a supporto del candidato Mimmo Battaglia, espressione della coalizione di CentroSinistra alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. La lista, depositata questa mattina, è stata ufficializzata nel primo pomeriggio, tramite una nota stampa.

Questi i nomi: