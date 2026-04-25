Elezioni Reggio Calabria, ufficiale anche la lista de “La Svolta”: supporterà Battaglia. I NOMI dei candidati

"La Svolta", una delle liste già presenti con Falcomatà, è ora a supporto del candidato Mimmo Battaglia, espressione della coalizione di CentroSinistra alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria

logo la svolta

Ufficiale e definita anche la lista de “La Svolta”, una di quelle già presenti con Falcomatà e ora a supporto del candidato Mimmo Battaglia, espressione della coalizione di CentroSinistra alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. La lista, depositata questa mattina, è stata ufficializzata nel primo pomeriggio, tramite una nota stampa.

Questi i nomi:

  1. Nicola Alati
  2. Giovanni Bova
  3. Claudia Brinzea
  4. Tiziana Bumbaca
  5. Filippo Burrone
  6. Veronica Capone
  7. Leandro Campicelli (detto Cupido)
  8. Antonino Chirico (detto Nino)
  9. Emilia Tiziana De Stefano
  10. Giorgio Falcomatà
  11. Angela Falcone
  12. Paolo Foti
  13. Francesco Paolo Gatto
  14. Irene Michelle Gurnari
  15. Rania Hanoun
  16. Antonina Mafrici
  17. Antonia Desiree Masuero
  18. Giovanni Minniti
  19. Claudia Montalto
  20. Roberta Morabito
  21. Rosanna Morabito
  22. Martina Moschera
  23. Monica Nucera
  24. Carmosina Palumbo (detta Carmen)
  25. Domenica Pirilli
  26. Assunta Pustorino (detta Susy)
  27. Maria Ranieri
  28. Carmelo Romeo
  29. Antonia Serra
  30. Chiara Tomasello
  31. Marco Vitale
  32. Iolanda Votano
Leggi altri articoli di Reggio Calabria