Elezioni Reggio Calabria, ufficiale anche la lista de “La Svolta”: supporterà Battaglia. I NOMI dei candidati

Ufficiale e definita anche la lista de “La Svolta”, una di quelle già presenti con Falcomatà e ora a supporto del candidato Mimmo Battaglia, espressione della coalizione di CentroSinistra alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. La lista, depositata questa mattina, è stata ufficializzata nel primo pomeriggio, tramite una nota stampa.
Questi i nomi:
- Nicola Alati
- Giovanni Bova
- Claudia Brinzea
- Tiziana Bumbaca
- Filippo Burrone
- Veronica Capone
- Leandro Campicelli (detto Cupido)
- Antonino Chirico (detto Nino)
- Emilia Tiziana De Stefano
- Giorgio Falcomatà
- Angela Falcone
- Paolo Foti
- Francesco Paolo Gatto
- Irene Michelle Gurnari
- Rania Hanoun
- Antonina Mafrici
- Antonia Desiree Masuero
- Giovanni Minniti
- Claudia Montalto
- Roberta Morabito
- Rosanna Morabito
- Martina Moschera
- Monica Nucera
- Carmosina Palumbo (detta Carmen)
- Domenica Pirilli
- Assunta Pustorino (detta Susy)
- Maria Ranieri
- Carmelo Romeo
- Antonia Serra
- Chiara Tomasello
- Marco Vitale
- Iolanda Votano