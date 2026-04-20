Elezioni Reggio Calabria: “ritorna la Democrazia Cristiana” ed è pronta a supportare Cannizzaro

“Reggio Calabria torna protagonista della scena politica nazionale con il grande ritorno della Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi, pronta a riaccendere entusiasmo, partecipazione e visione. Lunedì 20 aprile alle ore 10:00, presso l’Hotel Excelsior, si terrà la conferenza stampa ufficiale che segna l’inizio di una nuova, ambiziosa stagione politica per il territorio. Ospite d’eccezione e guida di questo storico rilancio sarà l’On. Gianfranco Rotondi, leader della Democrazia Cristiana e ex Ministro del Governo Berlusconi, che presenterà la nuova classe dirigente chiamata a costruire un progetto solido, credibile e profondamente radicato nei valori che hanno fatto grande il Paese”. E’ quanto si legge in una nota della DC.

“Sarà un momento carico di significato: non solo un ritorno, ma una vera ripartenza, capace di unire competenze, passione e amore per la città, con l’obiettivo di restituire centralità a Reggio Calabria nel panorama politico e istituzionale. A conclusione della conferenza, l’On. Rotondi, insieme a una delegazione del partito, raggiungerà il candidato Sindaco Francesco Cannizzaro per sancire ufficialmente il sostegno della Democrazia Cristiana alla sua candidatura, annunciando la presenza di propri candidati a supporto di una proposta amministrativa forte, coesa e vincente.

“Un segnale chiaro, deciso, che guarda al futuro con determinazione: la Democrazia Cristiana torna protagonista, pronta a scrivere una nuova pagina di storia, con Reggio Calabria al centro. È il tempo della responsabilità, è il tempo della competenza, è il tempo della Democrazia Cristiana”.

Dichiarazione dell’On. Gianfranco Rotondi. “Registriamo con entusiasmo l’adesione di numerosi dirigenti, amministratori e militanti che si riconoscono nella storia dello scudo crociato e che, negli ultimi anni, si sono sentiti delusi da una classe politica spesso non all’altezza delle sfide del nostro tempo. Non è nostalgia: è il ritorno alla responsabilità, alla serietà, al servizio del bene comune”.

“La Democrazia Cristiana non riapre un capitolo passato, ma accende una nuova stagione: quella della competenza, dell’equilibrio e della capacità di tenere insieme le comunità. A chi torna diciamo: qui non si cercano rendite, ma impegno; non si promettono scorciatoie, ma si costruiscono soluzioni. Ripartiamo dai territori, dalle persone, dalle migliori energie che l’Italia esprime. Reggio Calabria può essere il simbolo di questa rinascita: una città che sceglie di rialzarsi con dignità e visione. È tempo di tornare a fare politica con stile, con metodo e con coraggio. Lo scudo crociato non è un ricordo: è una promessa che torna a camminare nel presente”.