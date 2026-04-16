Elezioni Reggio Calabria, nuova candidatura a supporto di Cannizzaro: “sarò nella lista di Fratelli d’Italia” | VIDEO

“Dalle parole ai fatti: apprendo con grande entusiasmo la notizia del via libera all’emendamento Cannizzaro, che porterà 10 milioni di euro a Reggio Calabria per l’ammodernamento dei lungomari e il decoro urbano. Si tratta di una vera ‘boccata d’ossigeno’ per le casse comunali, permettendo di effettuare investimenti mirati allo sviluppo turistico e al miglioramento della qualità della vita”.

“L’impegno del candidato sindaco della coalizione di Centrodestra consentirà di programmare opere fondamentali sia per l’immagine della città che per la tutela del territorio. L’obiettivo è uno sviluppo sostenibile che valorizzi le aree costiere, colpite duramente dal maltempo dei mesi scorsi. Questo risultato ottenuto, su un tema a me molto caro, genera fiducia ed entusiasmo per la città del futuro e mi invoglia ancora di più a mettermi in gioco: ho deciso di candidarmi alle prossime Elezioni Comunali con la lista di Fratelli d’Italia. Il mio interesse sarà massimo affinché la cura delle aree balneari e la qualità del mare diventino argomenti molto sentiti dalla squadra che amministrerà Reggio”.

“La scelta di scendere in campo nasce dalla volontà di contribuire attivamente al progetto di rinascita della nostra città e lo farò con la squadra di Fratelli d’Italia, sotto la guida del coordinatore della fase elettorale Giovanni Calabrese e insieme agli altri protagonisti e dirigenti locali del partito. Una squadra con la quale ho condiviso già in passato tante battaglie e con la quale mi pongo l’obiettivo personale di lavorare per restituire dignità e visione a Reggio Calabria, superando anni di immobilismo”.

E’ quanto rivela, in una nota, Riccardo Latella, che ha deciso ufficialmente di candidarsi al Consiglio Comunale, nella lista di Fratelli d’Italia, a supporto del candidato Sindaco Francesco Cannizzaro. Lo stesso Latella ha poi commentato proprio l’emendamento Cannizzaro, annunciato nei giorni scorsi.