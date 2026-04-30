Elezioni Reggio Calabria, il PD presenta la sua lista: appuntamento in centro città

Il Partito Democratico di Reggio Calabria annuncia la presentazione ufficiale della propria lista in vista delle prossime elezioni amministrative. L’appuntamento è fissato per sabato 2 maggio alle ore 10.30 in piazza Campagna, dove si terrà la conferenza stampa aperta alla città. All’incontro prenderà parte il candidato sindaco Mimmo Battaglia, insieme ai vertici regionali e provinciali del partito.
L’iniziativa rappresenta un momento centrale della campagna elettorale, pensato per illustrare pubblicamente la proposta politica del Partito Democratico. “L’iniziativa rappresenta l’occasione per presentare alla città una proposta politica fondata su competenze, radicamento territoriale e visione amministrativa, con l’obiettivo di rafforzare un progetto di governo credibile e vicino ai bisogni reali dei cittadini”.