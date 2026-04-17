Elezioni Reggio Calabria, Giuseppe Sofi (Noi Moderati) inaugura la sua segreteria politica

“Con grande entusiasmo e senso di responsabilità vi invito a partecipare all’inaugurazione della mia segreteria politica, un luogo di ascolto, confronto e progettazione per la nostra Reggio Calabria. Sarà per me un onore accogliervi domenica 19 aprile 2026, alle ore 18:30, in via Dei Correttori n. 4, a Reggio Calabria alla presenza del consigliere regionale Vito Pitaro e di altri importanti esponenti del partito”. Così in una nota l’ing. Giuseppe Sofi, candidato consigliere comunale di Reggio Calabria con Noi Moderati.

“Questo spazio vuole essere il cuore operativo della nostra campagna elettorale, ma soprattutto un punto di riferimento aperto a tutti, dove raccogliere idee, energie e proposte per una città più unita, moderna e al servizio dei cittadini. Candidarsi come consigliere comunale a Reggio Calabria con ‘Noi Moderati’ è per me una scelta di impegno concreto, fondata sui valori del buonsenso, dell’innovazione e della concretezza. Insieme, possiamo lavorare per dare a Reggio Calabria una svolta decisa verso il futuro. Vi aspetto per costruire, fin da subito, un dialogo sincero e costruttivo”.