Elezioni Reggio Calabria, da acqua a rifiuti e periferie. Domenico Sidari (Lega): “queste le priorità della città”

Domenico Sidari, figlio dell’ex assessore Enzo, nelle scorse settimane ha annunciato la candidatura al Consiglio Comunale nelle file della Lega. Oggi, in una nota inviata alla stampa, ha anche elencato i vari punti del suo programma elettorale, incentrati sul contrasto al degrado, alle perdite idriche e sulla attenzione alle periferie. “Stop degrado, sì al decoro”, spiega.

Questi i punti principali: