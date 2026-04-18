Elezioni Reggio Calabria, da acqua a rifiuti e periferie. Domenico Sidari (Lega): “queste le priorità della città”

Domenico Sidari ha elencato i vari punti del suo programma elettorale, incentrati sul contrasto al degrado, alle perdite idriche e sulla attenzione alle periferie

domenico sidari - elezioni comunali

Domenico Sidari, figlio dell’ex assessore Enzo, nelle scorse settimane ha annunciato la candidatura al Consiglio Comunale nelle file della Lega. Oggi, in una nota inviata alla stampa, ha anche elencato i vari punti del suo programma elettorale, incentrati sul contrasto al degrado, alle perdite idriche e sulla attenzione alle periferie. “Stop degrado, sì al decoro”, spiega.

Questi i punti principali:

  • “Rifiuti: ritorno al rispetto delle regole. Multe salate per chi sporca, controlli ambientali con foto-trappole. Porta a porta con sanzioni per chi non differenzia.
  • Acqua pubblica: piano anti-perdite e commissariamento Sorical se non rispetta i tempi. Priorità ai cittadini reggini, basta rubinetti a secco d’estate.
  • Lungomare Falcomatà: ZTL serale, contrasto a bivacchi e venditori abusivi. Decoro e sicurezza per famiglie e turisti.
  • Case popolari: censimento e cacciata dei furbetti. Assegnazioni solo a chi ha reddito basso, fedina penale pulita e residenza storica.
  • Riqualificazione: piano “Periferie Sicure” per Arghillà, Modena, Gebbione. Strade, luce, telecamere, presidi comunali prima di piste ciclabili”.
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