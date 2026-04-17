Elezioni Reggio Calabria, Carmelo Romeo pronto a inaugurare la sua segreteria politica

“Sabato 18 aprile, alle ore 18:00, si terrà l’inaugurazione ufficiale della Segreteria Politica di Carmelo Romeo, in vista delle prossime Elezioni Comunali del 24 e 25 maggio 2026. I locali della Segreteria politica si trovano in via San Paolo 26B, angolo via Torrione. L’iniziativa segnerà l’avvio della campagna elettorale con la lista “La Svolta” e a sostegno della coalizione per Domenico Battaglia Sindaco. L’incontro rappresenterà l’occasione per presentare ufficialmente la candidatura ed incontrare cittadini e sostenitori”. Così in una nota l’attuale Assessore e candidato con Battaglia alle prossime Comunali di Reggio Calabria, Carmelo Romeo, annuncia l’apertura della segreteria politica.

Qui di seguito la locandina.