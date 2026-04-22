Elezioni comunali Taurianova, Loprete lancia la sfida: “siamo la vera alternativa, Falcomatà sarà al nostro fianco” | INTERVISTA

Si accende la campagna elettorale a Taurianova, dove Raffaele Loprete, candidato sindaco, presenta la sua visione politica e il progetto “Radici e Futuro”, nato dall’intesa tra Partito Democratico e Rifondazione Comunista. Un’alleanza che punta a costruire un’alternativa amministrativa, mettendo al centro idee e contenuti programmatici.

Una campagna elettorale senza polemiche

Nel delineare il proprio approccio alla competizione, Loprete sottolinea la volontà di mantenere un confronto politico basato sui contenuti, evitando scontri e provocazioni. “Noi non cadiamo nelle provocazioni, noi siamo la vera alternativa”, evidenzia ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

Il programma e la richiesta di cambiamento

Al centro della proposta del candidato sindaco c’è un programma strutturato, pensato per rispondere alle esigenze della città. “Sul programma abbiamo 10 punti. Taurianova ha bisogno di un cambiamento. L’elettore saprà sicuramente scegliere”, sottolinea Loprete che già è stato assessore della cittadina della Piana.

L’appuntamento con Falcomatà

Tra i momenti chiave della campagna elettorale, Loprete annuncia anche un evento politico di rilievo con la partecipazione di una figura istituzionale importante. “Falcomatà verrò domenica a presentare la lista, sarà al nostro fianco“, sottolinea Loprete.

Verso il voto a Taurianova

La corsa alle elezioni a Taurianova entra così nel vivo, con Raffaele Loprete che si propone come alternativa nel panorama politico locale. Tra alleanze, programma e appuntamenti pubblici, la campagna elettorale si sviluppa all’insegna del confronto tra visioni diverse per il futuro della città.